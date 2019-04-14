Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçının 42. dakikasında Hasan Ali Kaldırım kırmızı kart gördü.



42. dakikada savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Diagne, Hasan Ali Kaldırım tarafından düşürüldü. Hakem Ali Palabıyık, önce Hasan Ali Kaldırım'a sarı kart verdi. Daha sonra VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Ali Palabıyık, kararını değiştirerek sarı-lacivertli oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Hakem yorumcusu Erman Toroğlu, "Pozisyon net kırmızı karttı. Hasan Ali Kaldırım'ın vücut dili pişmanlığını gösteriyor. Hasan Ali 'Keşke yapmasaydım' dedi" yorumunda bulundu.