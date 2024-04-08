Hasan Arat, Alexander Ceferin ile görüşecek

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Avrupa seferine çıktı. Arat, ilk olarak İsviçre'de UEFA Başkanı Alexander Ceferin ile bir araya gelecek.

Bugün İsviçre'ye giden Arat buradaki temaslarının ardından ise Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nın Eurocup finalinde London Lions ile oynayacağı ikinci maçı izlemek için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gidecek.