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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hasan Arat, Alexander Ceferin ile görüşecek - Beşiktaş Haberleri

        Hasan Arat, UEFA Başkanı Alexander Ceferin ile görüşecek

        Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nın İngiltere'de oynayacağı final maçı öncesinde Avrupa seferine çıkan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, UEFA Başkanı Alexander Ceferin ile görüşecek

        Giriş: 08.04.2024 - 19:41 Güncelleme: 08.04.2024 - 19:41
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        Hasan Arat, Alexander Ceferin ile görüşecek
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        Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Avrupa seferine çıktı. Arat, ilk olarak İsviçre'de UEFA Başkanı Alexander Ceferin ile bir araya gelecek.

        Bugün İsviçre'ye giden Arat buradaki temaslarının ardından ise Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nın Eurocup finalinde London Lions ile oynayacağı ikinci maçı izlemek için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gidecek.

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