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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hasan Arat derbiye gidemeyecek - Beşiktaş Haberleri

        Hasan Arat derbiye gidemeyecek

        Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray derbisinde RAMS Park'a gidemeyecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 11:03 Güncelleme: 28.10.2024 - 11:17
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        Hasan Arat derbiye gidemeyecek
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        Dün gerçekleşen mali genel kurulun ardından basın mensupları ile kısa süre sohbet eden Hasan Arat, Galatasaray derbisine gidemeyeceğini açıkladı.

        Arat, "Ben gidemeyeceğim. Bir rahatsızlığım var. O nedenle dinlemem gerekiyor. Hüseyin bey gidecek. Benim bir süre dinlemem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        Öte yandan Beşiktaş yönetimin derbi öncesinde takımın motivasyonunu artırmak için de harekete geçti.

        Siyah-beyazlılar, dev maça dev bir prim belirleme kararı aldı.

        Beşiktaşlı futbolcuların, zorlu RAMS Park deplasmanından galibiyetle ayrılması halinde 1 milyon Euro prim açıklaması bekleniyor.

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