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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hasan Arat, İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti - Beşiktaş Haberleri

        Hasan Arat, İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

        Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 17:49 Güncelleme: 20.08.2024 - 17:49
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        Hasan Arat'tan TFF'ye ziyaret!
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        Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyarette bulundu.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyesi Ceyhun Kazancı, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar ile yönetim kurulu üyeleri Kaan Şakul, Feyyaz Uçar ve Burak Aslan da yer aldı.

        Hasan Arat, tebrik ederek görevinde başarı dilediği İbrahim Hacıosmanoğlu'na, üzerinde isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması ve plaket hediye etti.

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da Hasan Arat'a, üzerinde isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması takdim etti.

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