Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hasan Arat: Susmam gerekiyordu, sustum - Beşiktaş Haberleri

        Hasan Arat: Susmam gerekiyordu, sustum

        Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 13:53 Güncelleme: 20.01.2025 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Susmam gerekiyordu, sustum"
        ABONE OL

        Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, görevden ve siyah-beyazlılardan ayrılmasının ardından Ekol TV'ye açıklamalarda bulundu. Arat açıklamalarında "Yaşadıklarım Beşiktaş tarihinde bir ilktir" ifadelerini kullandı.

        Arat'ın sözleri şöyle:

        Hasan Arat, "Ben İstanbul'dayım. Yakında çıkıp olup biteni açıklayacağım. Benim hayatım değişmedi. Yaşadığım bir hayat var. 65 yaşından sonra ikinci bir hayat mı yaşayacağım? Ben Beşiktaş'ta başkanlık yaptım. Beşiktaş'ı hiçbir zaman hayatımdan çıkarmadım, çıkaramam. Böyle bir şey olabilir mi? Çok yanlış işler oldu. Odamı bile toplamadan ayrıldım. Yaşadıklarım Beşiktaş tarihinde bir ilktir. Sağlık sorunlarım vardı, düzeliyorum. Yaşananlar beni daha çok üzdü. Sorumlu olduğum, bana güvenen, beni seven, beni seçen insanlar için tüm gerçekleri açıklayacağım." ifadelerini kullandı.

        Arat, "Beşiktaş için Beşiktaş'ın iyiliği için her zaman duacıyım. Yeni hoca Beşiktaş için hayırlı olsun. Beşiktaş'ın menfaatleri için gitmem gerekiyordu, gittim. Susmam gerekiyordu, sustum." sözlerini sarf etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        "San Mames'te finali hayal ediyoruz"
        "San Mames'te finali hayal ediyoruz"
        Emekli polis kardeşini öldürdü! Kanlı arazi!
        Emekli polis kardeşini öldürdü! Kanlı arazi!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!
        12 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        12 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        Ayrılık haftası!
        Ayrılık haftası!
        Su dolu çukurda 2 çocuk ölmüştü! Dramın içinden dram çıktı!
        Su dolu çukurda 2 çocuk ölmüştü! Dramın içinden dram çıktı!
        Ağrı'da köylülerin buz tutan nehirde sıra dışı balık avı
        Ağrı'da köylülerin buz tutan nehirde sıra dışı balık avı
        Fenerbahçe maçında iptal ve kırmızı doğru mu?
        Fenerbahçe maçında iptal ve kırmızı doğru mu?
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada
        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Bir işçi daha feci biçimde öldü!
        Bir işçi daha feci biçimde öldü!
        Paylaşımlı scooterda yerlilik şartı
        Paylaşımlı scooterda yerlilik şartı
        TIME'dan Trump kapağı: O geri döndü
        TIME'dan Trump kapağı: O geri döndü
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı
        Yılın en iç karartıcı günü: Ocak ayının üçüncü pazartesisi
        Yılın en iç karartıcı günü: Ocak ayının üçüncü pazartesisi