Hasan Arat: Susmam gerekiyordu, sustum

Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, görevden ve siyah-beyazlılardan ayrılmasının ardından Ekol TV'ye açıklamalarda bulundu. Arat açıklamalarında "Yaşadıklarım Beşiktaş tarihinde bir ilktir" ifadelerini kullandı.

Arat'ın sözleri şöyle:

Hasan Arat, "Ben İstanbul'dayım. Yakında çıkıp olup biteni açıklayacağım. Benim hayatım değişmedi. Yaşadığım bir hayat var. 65 yaşından sonra ikinci bir hayat mı yaşayacağım? Ben Beşiktaş'ta başkanlık yaptım. Beşiktaş'ı hiçbir zaman hayatımdan çıkarmadım, çıkaramam. Böyle bir şey olabilir mi? Çok yanlış işler oldu. Odamı bile toplamadan ayrıldım. Yaşadıklarım Beşiktaş tarihinde bir ilktir. Sağlık sorunlarım vardı, düzeliyorum. Yaşananlar beni daha çok üzdü. Sorumlu olduğum, bana güvenen, beni seven, beni seçen insanlar için tüm gerçekleri açıklayacağım." ifadelerini kullandı.