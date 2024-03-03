Hasan Arat'tan, Galatasaray yönetimine tepki!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'a 1-0 kaybetti.

Müsabakanın ardından sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından sarı-lacivert salıncaklı Kartal paylaşımı yaptı. Bu paylaşım sonrası protokol karıştı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, bu paylaşıma sinirlenerek, Galatasaraylı yöneticilere, "Bu rezalet nedir? Sabrımızı zorlamayın. Bedelini ağır ödersiniz" diye bağırdı.

Tansiyonun yükselmesinin ardından karşılıklı diyaloglar, araya girenlerin sakinleştirmesiyle son buldu.

İşte Galatasaray'ın o paylaşımı: