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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hasan Arat'tan transfer açıklaması - Beşiktaş Haberleri

        Hasan Arat'tan transfer açıklaması

        Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, 2-0 kazandıkları Trabzonspor maçı sonrası transfer açıklaması yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2024 - 00:20 Güncelleme: 05.02.2024 - 00:20
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        Hasan Arat'tan transfer açıklaması
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        Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor maçı sonrası transfer açıklaması yaptı.

        Hasan Arat Arat, Sports Digitale'e yaptığı açıklamada, "Beşiktaşlılar merak etmesin. Fırsat transferlerine çalışıyoruz." dedi.

        Oyuncu ismi vererek konuşan Arat, "Fofana'yı teklif ettiler. 6.5-7 milyon Euro maaş istendi. Matic 10 milyon Euro'nun üzerine gitti. Ekitike'nin opsiyonu 30 milyon Euro." ifadelerini kullandı.

        Panik transferi yapmayacağını söyleyen Hasan Arat, "Ben panik transferi yapmayacağım. Merak etmesinler. Taş gibi bir takım kuracağız." şeklinde konuştu.

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