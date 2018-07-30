Kasımpaşa'nın altyapısından yetişen geleceğin yıldız adayı Hasan Bilal, Habertürk'e konuştu... Kamp sürecinin çok iyi geçtiğini ve lige en verimli bir şekilde hazırlandıklarını belirten Hasan Bilal, şu ifadeleri kullandı:

"Sezonu Kasımpaşa Tesisleri’nde yaptığımız çalışmalarla açtık... Şimdi de Hollanda’da kamp yapıyoruz. Aramıza yeni katılan oyuncular var. Onlarla da çok çabuk uyum sağladık. İdmanlar oldukça iyi ve verimli gidiyor. İstanbul’da Boluspor’la burada da Utrecht ve Heracles’le hazırlık maçları oynadık. İyi de sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. İnşallah sakatlık yaşamadan kazasız, belasız lige hazır bir biçimde başlarız."

"İLK 11'İN DEĞİŞMEZ İSMİ OLMAK İSTİYORUM"

"Genç oyuncu olduğum için her sene üzerine koymam lazım... Bu yönde de çalışmalarımı sürdürüyorum. Kemal Hoca ve yardımcı antrenörlerimiz de bu konuda bana çok yardımcı oluyorlar. İnşallah bu sezon benim için daha iyi olur. Tabii ki hedeflerim var. Umarım iyi bir sezon geçirim. Öncelikli hedefim geçen sezondan daha fazla süre almak. Daha sonra ilk 11’in değişmez ismi olup A Milli Takım’da oynamak istiyorum. İnşallah bu isteğim gerçekleşir. Bunun için elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyorum."

"HEDEFİMİZ AVRUPA KUPASI'NA KATILMAK"



"Takım olarak üst sıralarda oynamak her zaman bir futbolcu için avantajdır. Hedefi olan bir takımda oynamak çok daha iyidir. Bu da oyuncunun üzerindeki sorumluluğu arttırır.... Futbolcular bu sayede performansını hep yüksek seviyede tutmaya çalışır. Umarım biz de sezon bittiğinde Avrupa kupalarına katılabiliriz. Bu beni çok mutlu eder…"

"HOCALARIM ÇOK YARDIMCI OLUYOR"



"Kasımpaşa’da yetişip A takıma yükseldiğim için çok şanslıyım. Burada altyapıdan gelen genç oyunculara ağabeylerim, hocalarım çok yardımcı oluyorlar. Bunun her takımda böyle olması gerekir, sadece Kasımpaşa’da değil... Benim diğer bazı takımlarda oynayan genç arkadaşlarım da var. Onlarla konuştuğumda önlerine çıkan bir takım engellerden yakınıyorlar. Kasımpaşa bu yönden de çok iyi bir kulüp. Genç oyuncuların engelleri daha kolay atlamasını sağlıyor. Burada sürekli gelişim içerisindeyiz. Bu yönden de kendimi şanslı hissediyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ