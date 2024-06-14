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        Haberler Magazin SON DAKİKA: Hasan Can Kaya'nın genç bir kızı evinde alıkoyduğu iddia edildi! Kaya'dan iddialara cevap gecikmedi! - Magazin haberleri

        Hasan Can Kaya'nın genç bir kızı evinde alıkoyduğu iddia edildi. Kaya, iddialara cevap verdi

        Hasan Can Kaya'nın, katıldığı özel bir üniversitenin mezuniyetinde tanıştığı 23 yaşındaki N.A'yı Levent'teki evine götürdüğü. genç kız gitmek isteyince de onu evinde alıkoyduğu ileri sürüldü. Genç kızın arkadaşına canlı konum atıp; "Evden çıkmama izin vermiyor. Beni kurtarın" ihbarı üzerine gelen Beşiktaş polisi genç kızı kurtardı. Taraflar, emniyete götürüldü ancak genç kızın şikâyetçi olmaması üzerine Hasan Can Kaya savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Hasan Can Kaya, iddialara cevap verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 10:31 Güncelleme: 14.06.2024 - 11:20
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        Hasan Can Kaya, katıldığı özel bir bir üniversitenin mezuniyet töreninde tanıştığı 23 yaşındaki N.A'yı Levent'teki evine götürdü.

        Gecenin ilerleyen saatlerinde genç kız, evden çıkmak isteyince iddiaya göre Hasan Can Kaya tarafından alıkonuldu. Genç kızın arkadaşına canlı konum atıp; "Evden çıkmama izin vermiyor. Beni kurtarın" ihbarı üzerine gelen polis ekibi genç kızı kurtardı.
        Taraflar emniyete götürüldü ancak genç kızın şikâyetçi olmaması üzerine Hasan Can Kaya savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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        Olay, geçtiğimiz hafta salı günü saat 04.00 sıralarında Beşiktaş Levent'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ünlü komedyen Hasan Can Kaya, İstanbul'daki özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katıldı. Kaya, burada eğlendiği esnada yine partiye katılan 23 yaşındaki N.A. ile tanıştı. Bir süre sohbet eden ikili, partinin bitiminde Kaya'nın Levent'teki evine gitti. İçeride sohbet etmeye başlayan ikili bu esnada iddiaya göre alkol aldı.

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        "EVDEN ÇIKMAMA İZİN VERMİYOR"

        Sohbet devam ederken gecenin ilerleyen saatlerin N.A. iddiaya göre, Hasan Can Kaya'nın kendisiyle yakınlaşmasından rahatsız oldu. Bunun üzerine genç kız evden çıkmak istedi ancak iddiaya göre Kaya, çıkmasına izin vermedi. Kaya'ya tepki gösteren genç kız cep telefonundaki mesajlaşma uygulaması üzerinden arkadaşına canlı konum attı. Daha sonra da; "Bana madde verdiler, nerede olduğumu bilmiyorum. Evden çıkmama izin vermiyor" dedi.

        Mesajları gören arkadaşı polis ekiplerine ihbarda bulundu. Canlı konumdan genç kızın yerini tespit eden Beşiktaş polisi, gece saatlerinde adrese geldi. Genç kızın içeride olduğu belirlenmesi üzerine polis ekipleri, N.A.'yı içeriden çıkarttı. Genç kızın şikâyetçi olduğunu söylemesi üzerine Hasan Can Kaya da emniyete götürüldü.

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        "BENİMLE YAKINLAŞMAK İSTEDİ"

        Emniyette ifadesi alınan N.A, özel bir üniversitenin mezuniyet partisinde Hasan Can Kaya ile tanıştığını, daha sonra birlikte evine gittiklerini, burada bir süre alkol alıp sohbet ettiklerini, sohbet esnasında Kaya'nın kendisiyle yakınlaşmak istediğini, kendisinin ise reddedince evde çıkmak istediğini söyledi. Kaya'nın kendisinin evden çıkmasına izin vermediğini anlatan genç kız, bunun üzerine arkadaşına canlı konum ve mesaj atarak polise ihbarda bulunmasını istediğini söyledi. Ancak N.A. emniyette, kendisini alıkoyan Kaya'dan şikâyetçi olmadığını belirtti.

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        SERBEST BIRAKILDI

        N.A., şikayetçi olmayınca Hasan Can Kaya serbest bırakıldı. Bunun üzerine polis ekipleri genç kıza, olay yasal hakları hakkında bilgi vererek yaşanan olayı ve genç kızın ifadesine savcılığa aktardı.
        Savcılık ise tutanak tutulması sonrasında emniyette bulunan Hasan Can Kaya'nın serbest bırakılmasını talimatını verdi. Emniyette ifadesi alınan Kaya ise suçlamaları reddederek iddia edilenlerin yaşanmadığını ve N.A. evde bulunduğu esnada evde başka kadınların da olduğunu iddia etti. Tutanak tutulması sonrasında Hasan Can Kaya serbest bırakıldı.

        Fotoğraflar: İHA, DHA, AA

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        HASAN CAN KAYA'DAN İDDİALARA YANIT

        Hasan Can Kaya, söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğu yönünde bir açıklama yaptı; "Bahse konu haberler gerçek dışı iddialardan ibaret olup ahlaksızca iftira atanlara yönelik tüm yasal haklarımı kullanacağımın bilinmesini isterim."

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        Hasan Can Kaya, ardından "Arkadaşlar itibar suikasti var. Heryere aynı anda aynı yalanlar servis edilmiş. Sabahtan beri okuduğum mide bulandırıcı emniyet, savcılık, gözaltı, madde verme, alıkoyma vb. iftiraları atanlardan hukuk önünde hesap soracağım. Büyük şaşkınlık ve üzüntü içerisindeyim" ifadelerini kullandı.

        #Hasan Can Kaya
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