Hasan Çavuşoğlu, hakem hatalarını değerlendirdi

Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu yıl da final hedefini yarı finalde Fraport TAV Antalyaspor'a elenerek gerçekleştiremediklerini belirtti.

Geçen yıl kupada final oynadıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, "Bu sene o şansı yitirdik. Antalyaspor oynayacak. İnşallah onlar da muvaffak olurlar." dedi.

Ligde hiç bir takımın kolay bir süreçten geçmediğini dile getiren Çavuşoğlu, maç yoğunluğu nedeniyle takımlarında önemli sakatlıkların olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, son kupa maçına üç önemli oyuncudan yoksun çıktıklarını belirterek, "Bu oyuncularımız bir taraftan iyileşirken, diğer taraftan da takımımız pazar günü oynanacak Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. İnşallah bu sezon ligi kazasız belasız tamamlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Seyirci alımının kalan maçlarda gerçekleşme olasılığının düşük olduğunu savunan Çavuşoğlu, bu dönemde futbol müsabakalarını oynamanın bile önemli olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, tüm kulüplerin olduğu gibi kendilerinin de maddi kayıpları olduğunu bildirerek, "Bu zorlu süreçte kulüp yönetmek... Alt ligler de dahil olmak üzere kulüp başkanlarımızın işi gerçekten çok zor. Kulüp yönetmek dünyanın en zor işi. Allah hepimizin yardımcısı olsun" dedi.

"HER ZAMAN LİGE YENİ BAŞLAMIŞ GİBİ BİR ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZ"

Alanyaspor'un üst sıralardan biraz uzaklaşmasının bu yıl hedeflerinde bir sapmaya neden olmayacağını kaydeden Çavuşoğlu, lige yeni başlamış gibi hedeflerinin doğrultusunda sonuna kadar mücadeleyi sürdürmeye çalışacaklarını belirtti.

Çavuşoğlu, şampiyonluk yarışından biraz uzaklaşmalarının yavaşlayacakları anlamına gelmemesi gerektiğini dile getirerek, "Biz her zaman lige yeni başlamış gibi bir çalışma içerisindeyiz. Bundan sonraki kalan maçlarımıza da aynı şekilde devam edeceğiz. Geçen sene beşinci sırada bitirmiştik. Bu sene de en iyi yerde bitirmek için yine bütün mücadelemizi sarf edeceğiz." ifadesini kullandı.

"HAKEM HATALARI ÇOK KONUŞULUYOR"

Çavuşoğlu, son zamanlarda VAR kararlarının çok fazla konuşulduğunu kaydederek, VAR'ın çok önemli bir sistem olduğunu vurguladı.

Sistemin eksiklerinin olabileceğini kaydeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"VAR'ın başındaki insanlar kendi kafalarına göre uygulayıp çalıştırmıyorlar. Kural ne ise ona göre yürütmeye çalışıyorlar. Hakem hataları da mutlaka var. Bizim en son oynadığımız Antalyaspor kupa maçında da vardı. Her zaman var, her zaman da olacaktır. Bizler kulüp başkanları olarak transferlerde hata yapıyoruz, teknik heyetler oyuncuları sahaya sürerken, değişikliklerde hata yapıyor, futbolcular oynarken hata yapıyor, gol oluyor, penaltı oluyor, kırmızı kart görüyor. Zaten futbol baştan sona bir hata oyunu. Hakemlerin yapmış olduğu hatalar gördüğümüz kadarıyla bazen sığınma yeri oluyor. Hakem hataları çok konuşuluyor. Puan kaybedilince daha çok ön plana çıkıyor. Bunlar olacak ama bunun sonu var mıdır, yok. Futbol oynandığı sürece hakem hataları olacaktır. Ben hiçbir hakemin bir kulübe kasıtlı olarak direkt kulübü kast ederek hata yaptığını düşünmüyorum."