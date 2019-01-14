Eserleri bir yönüyle manzara resim geleneğinden beslenirken diğer yönüyle de simgesel resmin estetiğini kullanan ve resim sanatının kompozisyon değerlerini göz ardı etmeyen yeni kuşak ressamlarından Hasan Çevik, deseni ön planda tutan, renk ve ışık kullanımında kendine özgü, aşırıya kaçmayan, yalın bir resim diline sahip.

Hasan Çevik, 'Sessiz' adlı ikinci kişisel sergisini 16 Şubat'ta Galeri Diani'de açacak. Çevik, kendi bakış açısı ile doğayı, doğanın gizemini, dilini çözümleme, görünür hale getirme çaba ve isteğine ulaşma girişimi olarak değerlendirdiği 'Sessiz'i şöyle ifade etti; "Sanatın ve sanatçının temel çıkış noktalarından biri doğadır. Doğa her şeyi kendine bağlar; doğadan kaynaklanmayan hiçbir şey yoktur. Sanat da ilk ilhamını doğadan almıştır. Bilim ve teknolojide olduğu gibi sanatın da geleneksel kökleri, inanç esaslarıyla da bir araya gelip, belirli biçimleri, formları bir kurallar bütünü dahilinde işlemiştir. Doğanın gözlemlenmesi de, bu çerçevede sanatçılar için alışılmış ifade biçimlerinin dışında yeni imkanların kapısını açmıştır."





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