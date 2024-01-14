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        Haberler Gündem Güncel Hasan Dağı'na tırmanan dağcı kurtarıldı

        Hasan Dağı'na tırmanan dağcı kurtarıldı

        Aksaray'da Hasan Dağı'na zirve tırmanışı sırasında düşerek yaralanan dağcı, helikopterle kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 21:46 Güncelleme: 14.01.2024 - 21:46
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        Hasan Dağı'na tırmanan dağcı kurtarıldı
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        Hasan Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştiren 11 kişilik dağcı ekibi, tırmanış sonrası iniş için harekete geçti.

        Dönüş sırasında Ezgi Yıkılmaz (30) dengesini kaybederek düşüp ayağından yaralandı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası AFAD, jandarma ve UMKE’den oluşan 23 kişilik arama kurtarma ekibi, bölgeye sevk edildi.

        Ekipten 3 kişi Yıkılmaz'ın yanında kalırken diğer 7 kişi kendi çabalarıyla dağdan indi.

        Yaklaşık 3 saat sonra bulundukları yerden Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri helikopterle alınan Yıkılmaz ve 3 arkadaşı, güvenli bölgeye indirildi.

        Yaralı Ezgi Yıkılmaz, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Diğer yandan Yıkılmaz'ın ekip arkadaşı, dağda bir kaza gerçekleştiğini belirterek, "Biz doğa sporları yapan birkaç arkadaş toplanıp tırmanışa çıkmıştık. Hepimiz profesyoneliz ama doğada herhangi bir olumsuzluk olabiliyor. Sağ olsunlar geldiler, yardımcı oldukları için teşekkür ederiz." dedi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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