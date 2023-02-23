Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerin ardından afetzedeler için yardım çalışmaları devam ediyor. Galatasaray'ın eski futbolcusu Hasan Kabze de formasını bağışlayarak depremzedelere katkı yaptı. Eski futbolcu, şampiyonlukla noktalanan 2005-2006 sezonunda giydiği formayı açık artırma ile satılması amacıyla sarı-kırmızılıların düzenleyeceği müzayedeye verdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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