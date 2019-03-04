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Hasan Karabağ kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları gündeme damgasını vurdu. CHP’li Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın yasak aşk yaşadığı belediye çalışanı A.O. tarafından görüntülerinin kameraya çekilmesi nedeniyle adaylıktan çekildiği iddia edildi.
HASAN KARABAĞ KİMDİR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
1955 yılında Manisa'nın Kula ilçesinde doğmuş. Daha çocuk yaşta iken (1963 yılında) tüm ailesi ile birlikte Bayraklı'nın Çiçek Mahallesi'ne göç etmiştir. İlkokulu Bayraklı'da bulunan Talatpaşa İlköğretim Okulu'nda,ortaokulu Bayraklı Ortaokulu'nda bitirmiştir.Liseyi Mithatpaşa Teknisyen Okulu Makina Bölümü'nde tamamladıktan sonra 1979 yılında Ege Üniversitesi Makina Fakültesi'nden Makina Mühendisi olarak mezun olmuştur. Askerlik hizmetini 1982 yılında Erzincan'da tamamlamıştır.
1982 yılında ilköğretim öğretmenliği yapan Bahriye Hanımla evlenmiş, 1984 yılında tek kızları Deniz dünyaya gelmiştir.1985 yılından beri İzmir piyasasında ısıtma, havalandırma, klima sektöründe proje mühendisi olarak çalışmıştır. İzmir ve Ege'de binlerce projeye imza atan Hasan Karabağ inşaat sektöründe de faliyette bulunmuştur.
Hasan Karabağ daha gençlik yıllarından itibaren aktif siyasetin içinde yer almıştır. 1980 öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları'nda başladığı siyasete Karşıyaka Gençlik Kolları Sekreterliği yaparak devam etmiştir. 1991 yılında Sosyal Demokrat Halkçı Parti'de İzmir İl Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.
1994-1999 yılları arasında Karşıyaka Belediyesi'nde CHP Meclis Üyeliği ve Grup Başkanvekilliği görevlerinde bulunmuştur.
Hasan Karabağ Bayraklı için yapılan tüm çalışmaların yakın takipçisi olmuştur.Gençlik ve sporla yakın ilişkileri olmuş Bayraklı'nın üçüncü amatör kulübü olan Ceyhan Altınyıldız Spor Kulübü'nü kurmuş ve uzun yıllar başkanlığını yapmıştır.
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