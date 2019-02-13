Başkan Kartal yaptığı açıklamada, ara transfer döneminde kadroya katılan isimler ve kulübün hedefleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ligin ilk yarısında şanssızlıklar nedeniyle 9 beraberlik ve 1 galibiyet elde ettiklerini hatırlatan Kartal, "Beraberliklerden 2-3 galibiyet alsaydık, çok daha rahat yerlerde olurduk. Çaykur Rizespor'u herhangi bir sıkıntıya sokmamak kaydıyla ara transferi iyi yapalım istedik. Güçlü bir ekip kuralım, o ekiple de yolumuza devam edelim diye 7 transfer yaptık. Bu transferlerin de hemen hemen hepsi takımda oynuyor. Yani fire vermedik." diye konuştu.

İyi bir ara transfer dönemi geçirdiklerinin altını çizen Kartal, "Bu ekiple de sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Transferleri, hocamız, sportif direktörümüz ve biz hep beraber yaptık. Dikkatli olmamız lazım çünkü diğer takımlar da mücadele peşinde. Bana göre ligdeki takımların arasında uçurum fark yok, hepsinin gücü birbirine yakın. Yukarıdaki takımlarla arada büyük bir aralık yok. İyi mücadele verip, bir an önce yukarılara gitmemiz lazım. Kimin düşeceği belli değil." değerlendirmesinde bulundu.

"SPORCULARIMIZ BİRBİRİNE KENETLENDİ"

Kartal, ligin ikinci yarısında çok daha iyi neticeler alacaklarına olan inancını dile getirerek, "Takımımızın düşme hattının birkaç basamak üstünde olması lazım. Herhangi bir şanssızlık olmazsa, mevcut ekibimiz daha yukarılarda olacak düşüncesindeyim, olacak da." ifadelerini kullandı.

Futbolda şans faktörünün olması gerektiğini vurgulayan Kartal, "Antalyaspor maçında direkten dönen toplar vardı, olmadı. Olsaydı 3 puanı almış ve daha rahat olacaktık. Çaykur Rizespor'un mutlak suretle yukarılarda olacağından eminim. Sporcularımız birbirine kenetlendi. Başarının önemli sırrı kenetlenmektir. İçeride kenetlendik, bununla başarıyı yakalayacağız." şeklinde görüş belirtti.

Teknik direktör Okan Buruk ile diyaloglarının iyi olduğunu anlatan Kartal, şunları kaydetti:

"Okan hocamızla hiç problem yaşamadık. Hocamızın istediği oyuncularda anlaştık ve kadromuza kattık. Okan hocanın işi gayet güzel götüreceğinden eminim. Burada seyircimize de parantez açmak lazım. Böyle bir seyirciye sahip kulübün başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Daha önceden sıkıntılı seyircilerimiz vardı, stadımız dolmuyordu. Şu an o arkadaşlarla gurur duyuyorum, çok iyiye doğru gittik. Stadı hemen hemen dolduruyoruz."