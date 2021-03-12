Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigÇaykur Rizespor
ABONE OL

Hasan Kartal, Bülent Uygun'a güveniyor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, teknik direktör Bülent Uygun ile başarılı olacaklarına inandığını söyledi

Hasan Kartal, Bülent Uygun'a güveniyor

Hasan Kartal, AA muhabirine, ligde bu sezon Sumudica dahil bütün hocalarla iyi ilişkiler içerisinde ayrıldıklarını belirtti.

Teknik ekibin belirlenmesinde yönetim kurulunun ortak karar aldığını ifade eden Kartal, son kararı yönetim kurulunun görüşlerinin ardından kendisinin verdiğini aktardı.

Bülent Uygun'un, yapılan görüşmelerde en doğru tercih olduğuna karar verdiklerini dile getiren Kartal, "Başlarken iyi niyetle başlıyoruz. Bütün hocalarla aynı niyetlerle başladık ama bu hocamız ile başarılı olacağımıza inanıyorum. Artık hoca değiştirme şansımız yok. Hiç sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çok rahat bir yapım var. Önümüzü iyi görüyorum. Bülent hoca ile mutlu olacağımız düşüncesindeyim." diye konuştu.

Lig yarışında takıma güvendiğinin altını çizen Kartal, şöyle devam etti:

"Sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Hatayspor, Galatasaray başta olmak üzere bizim takımımız her maçtan puan alabilecek güce sahip. Ligde takımların geneline baktığınızda kimin kimi yeneceği belli değil. Bizim tek eksiğimiz var. Rizespor'daki tek eksik sporcular arasındaki tam kaynaşma. Yöneticiler arasındaki gibi sporcular arasında da tam bir kaynaşma olsa hiç sıkıntımız olmaz."

"SUMUDİCA'NIN FARKLI BİR YAPISI VARDI"

Kartal, camianın birlikteliğinin takıma da yansıyacağına inandığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Takım içerisindeki birlikteliği hocamız ile yakalayacağımıza inanıyorum. Yakalamak zorundayız. Sumudica'yı, başarılarını düşünerek aldık. Sumudica'nın farklı bir yapısı vardı. Sert, bağıran, aşağılayıcı çocuklara, bunlar yanlıştı. Bunları yapmamalıydı. Türkçe konuşamayınca birçok şeyi anlatamıyorduk. Bülent hoca ile her şeyi rahat konuşabiliyoruz. Kafandan geçeni çözüyor. Yabancı hoca ile uğraşmak zorken biz de bir katkı sağlayamadık. Tomas, Türkçe bildiği için biraz daha yakındık."

Ligde kalma yarışında puan barajının 40 olacağı şeklinde değerlendirmede bulunan Kartal, "Ligi 40'ın üzerinde puanla kapatmamız lazım. Hem ekonomik hem de diğer sıkıntıları yaşamamak için. Bu puanı yakalayacağımıza inanıyorum. 40'ın üzerindeki puanlarda takımların sorun yaşayacağını düşünmüyorum. dedi.

Kartal, Remy'nin takım için önemli bir oyuncu olduğunu ve sakatlığının takımı etkilediğini belirterek, "Remy'de bir şanssızlık yaşadık. Sağlık ekibimiz ilgileniyor. Antrenmanlara başladı. Galatasaray maçının ardından takıma katılacak. Remy oynasa daha iyi yerlerde olabilirdik ama bir oyuncuya bağlı değiliz. Dönüşü elbette katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Yapılan doğru ve yanlışların sorumluluğunun yönetimlerin üzerinde olduğuna işaret eden Kartal, taraftarlardan sabırlı olmalarını ve takıma destek çıkmalarını istedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

FLAŞ SÖZLER! Emre Belözoğlu'ndan istifa ve Caner Erkin açıklaması! Fenerbahçe haberleri
FUTBOLİstifa ve Caner açıklaması
Teknik direktör Turgay Altay anlattı | 4-2-3-1 neden moda, topu rakibe bırakmak, koşu mesafesi
FUTBOL4-2-3-1 neden moda, topu rakibe bırakmak, koşu mesafesi. ...
MAÇ BAŞLIYOR! Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
FUTBOLSergen Yalçın'ın 11'i
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi - Boupendza bombası!
FUTBOLİlk bomba Boupendza!
Ronaldo'nun Juventus macerası sona mı eriyor? SPOR haberleri
FUTBOLJuve'nin Ronaldo kararı
Uilenberg'den yabancı hakem açıklaması - SPOR haberleri
FUTBOLUilenberg'den yabancı hakem açıklaması
Süper Lig'de Antalya derbisi heyecanı
FUTBOLSüper Lig'de Antalya derbisi heyecanı
Kayserispor Kulübü Başkanı Gözbaşı, takımın durumunu değerlendirdi
FUTBOLGözbaşı, takımın durumunu değerlendirdi
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak
FUTBOLGalatasaray, Kayseri'ye konuk olacak
Arda Turan'ın Süper Lig'de ikinci "dalya" heyecanı
FUTBOLArda Turan'ın ikinci 'dalya' heyecanı!