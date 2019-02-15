Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Süper Lig'in ikinci yarısının çok çekişmeli geçtiğini, sezon sonuna kadar yarışın süreceğine inandığını belirtti.
Ligde her takımın birbirine yakın güce sahip olduğunu kaydeden Kartal, "Her takım hedef peşinde koşuyor. Lig yedincisi ile kümede kalma yarışı arasında 9 puanlık fark var. Üç puanlık sistemde yakalanacak seriler durumu netleştirecek. Çok zor bir yarış içerisindeyiz." diye konuştu.
Bursaspor ile aralarında 2 puanlık fark olduğunun altını çizen Kartal, "Ligde kalma yarışında Bursaspor ile final niteliğinde, adeta 6 puanlık maç oynayacağız. Her iki takımın da kaybetmeye tahammülü yok. Bursaspor deplasmanının zorluğunu biliyoruz. Çok iyi bir taraftar topluluğuna sahip. İkinci yarı kadromuzu güçlendirdik ve bizim de artan taraftar topluluğumuz var. Bursaspor deplasmanında da yanımızda olacaklarına inanıyoruz. İnşallah taraftarımıza keyifli bir maç sonu yaşatırız. Alt sıraları yakından ilgilendiren, keyifli bir maç olacak." ifadelerini kullandı.
Hasan Kartal, Bursaspor karşısında sarı kart cezası nedeniyle Marwane Saadane, sakatlığı sebebiyle de Davide Petrucci'nin forma giyemeyeceğini, sakatlıktan yeni çıkan Aminu Umar'ın durumunun maç saatinde belli olacağını sözlerine ekledi.
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