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Hasan Nasrallah: "Lübnan, sınır anlaşmasında İsrail'e herhangi bir güvenlik garantisi vermedi"

Lübnan ve İsrail arasında imzalanan deniz sınırı anlaşmasının ardından ülkenin silahlı gücünü de oluşturan Hizbullah'tan açıklama geldi. Hizbullah lideri, anlaşma ile İsrail'in bir güvenlik garantisi vermediğini, anlaşmaya rağmen 2,5 kilometrelik bir alanın henüz çözüme kavuşmadığını bildirdi.

Hasan Nasrallah:
Hizbullah'tan 'İsrail' açıklaması
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AA / HABERTURK.COM

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ülkesinin İsrail'e sınır anlaşması için herhangi bir güvenlik garantisi vermediğini söyledi.

Televizyon konuşması yapan Nasrallah, İsrail ile Lübnan arasında imzalanan sınır anlaşmasına ilişkin açıklamalarda buldu.

Nasrallah, Rusya Ukrayna savaşı da dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası şartların bu başarıya yardımcı olduğunu belirterek, bu durumun Washington'u bölgede başka bir savaştan kaçınmaya yönelttiğini öne sürdü.

Bu anlaşmada Lübnan'ın İsrail’e herhangi bir güvenlik garantisi vermediğine dikkati çeken Nasrallah, "İsrail geri adım atmazdan önce müzakereler neredeyse savaşa ulaşacaktı” dedi.

Nasrallah, İsrail’in ülkedeki direnişle (Hizbullah) caydırıcılık arasındaki dengeyi kabul ettiğini dile getirerek sınır anlaşmasının 2,5 kilometrelik alanın henüz çözüme kavuşmadığını hatırlattı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ANLAŞMA SÜRECİ

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.

ABD arabuluculuğundaki dolaylı müzakereler, 5 Haziran 2022'de İsrail'in Kariş Gaz Sahası'ndan gaz arama ve çıkarma işlemlerini tamamlandığını duyurmasıyla hız kazanmıştı.

Yaklaşık iki yıl süren yoğun müzakerelerin ardından 27 Ekim 2022'de Lübnan ile İsrail arasında deniz sınırı anlaşması imzalanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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