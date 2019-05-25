Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, kendisine ait Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

İşte Hasan Şaş'ın yaptığı paylaşım ve yazdığı satırlar:

"Futbol dünyasını iyi bilirim, iyi analiz ederim. Sınırlıdır tabi konuşacaklarımız ne büyük Galatasaray'a ne de onun taraftarına zarar vermem, niyetim budur. Televizyon başında taraftarına şirin, efendi görünmeye çalışanlar, ben hem alttan hem üstten, 1993'ten 2002'ye kadar, 2002'den 2019'a kadar tarihinizi bilirim. Ne olduğumuzu herkes bilir, her şeyimiz adam gibi ortadadır. Efendi görünmeye çalışıp milleti kandırmayın, içinizden nasıl geliyorsa öyle davranın, yiyorsa."