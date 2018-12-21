Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 4 bin 600 ton ağırlığındaki Eyyubi (Kızlar) Camii'nin 2 bin 650 ton ağırlığındaki son bölümünün taşınmasına sabah saatlerinde başlandı.

12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip antik kent Hasankeyf'te Ilısu Baraj suyu havzasında kalacak olan tarihi eserlerin taşınma süreci 630 yıllık ve yaklaşık 2 bin 650 ton ağırlığındaki Eyyubi (Kızlar) Camii’nin taşınması ile devam ediyor.

Bulut Kutlu'nun haberine göre, 630 yıllık tarihi Eyyubi (Kızlar) Camii’nin taşınmasına sabah saat 08.00 itibarıyla başlandı. Yaklaşık ağırlığı 2 bin 650 ton olan Eyyubi Camii'nin son bölümü 5 kilometre uzaklıktaki Yeni Hasankeyf yerleşkesine doğru 352 tekerlekli kendinden tahrikli modüler SPMT aracına yüklendi. Caminin yaklaşık 67 saatlik bir süreyle yeni yerine taşınması bekleniyor.

Hasankeyf'teki eserler arasında en ağır yapı olan ve 14. yüzyıl sonu 15. yüzyıl başlarında inşa edildiği tahmin edilen Eyyubi (Kızlar) Camii'nde taşınma süreci 27 Kasım'da başlatılmıştı.

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