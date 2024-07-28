Haşema ile girmesin diye havuzu kapattılar iddiası! 2 gözaltı

Düzce'deki olay, dün Akçakoca ilçesinde, Akevler Plajı yanında bulunan yazlık bir sitede meydana geldi. Meral ve Muhammet Algül çifti, hafta sonunu geçirmek üzere yazlık sitede aldıkları daireye geldi. Kadın, kendilerine ait evin bulunduğu sitedeki ortak havuza inancı gereği giydiği haşema ile girdi. Bu sırada site yöneticisi A.K., uzaktan bağırarak havuza haşema ile girilmeyeceğini ve yasak olduğunu söyledi. Meral Algün duruma itiraz edince A.K., kadının yanına doğru yöneldi ve Meral Algün bu kez havuzdan çıkıp, cep telefonuyla yaşananları kayda almaya başladı.

Görüntüde A.K., Meral Algün’ün haşema ile havuza girmesinin yasak olduğunu söylerken, “Buranın kuralı var” dedi. Daha sonra havuzun yanına gelen güvenlik görevlisi de “Buraya haşema ile girmek yasak” dedi. Kadının girmeye devam edeceğini söylemesi üzerine güvenlik görevlisi, “Havuzu kapatmak zorunda kalacağım” dedi. Havuz kadının girmemesi için kapatılırken, Meral Algün yaşananlara tepki gösterdi.

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'EŞİME SÖZLÜ TACİZDE BULUNUYORLAR'

Kadının eşi Muhammet Algün ise yaşananların kabul edilebilir bir durum olmadığını dile getirerek şunları söyledi:

“Akçakoca’da sitede bir yazlık daire satın aldık. Havuzlu olduğu için aldık. Eşim tesettürlü. Cumartesi benim yokluğumda eşim daireye taşınıyor. Çocuklarımla birlikte havuza girmek istiyorlar. Havuza girmesinden 2 dakika sonra site yöneticileri ve güvenlikler, hemen gelip müdahale ediyorlar. Benim yokluğumda bir kadını 2 çocuğunun yanında zorla havuzdan çıkarmaya çalışmaları kabul edilebilir bir durum değil. Haşema ile havuza girmesi yasakmış. Havuzu boşaltmaya çalışıyorlar. Eşime sözlü tacizde bulunuyorlar. Olacak bir durum değil. Bu kesinlikle bir ayrımcılık. Özgürlüğü savunan insanların, özgürlüğü kısıtlayıcı bir karar almalarıdır. Bunu dayatmaları kesinlikle ayrımcılığa girmektedir. Bu bizim kabul edeceğimiz bir durum değildir.”