Halsiz ve yorgunsanız dikkat! Sebebi o hastalık olabilir 0:00 / 0:00

Tiroid bezi iltihaplı hastalıklarının en sık görülen çeşididir. Otoimmun tiroidit diye de bilinir ve tiroid bezi yetmezliği yapan en sık nedendir. Bağışıklık sistemin bozukluğundan kaynaklanır. Zamanla vücut kendi organı olan tiroid bezini yabancı bir organ olarak algılayıp, tiroid hücrelerine karşı savaş başlatır. Sonuçta tiroid bezi zarar görür ve küçülmeye başlar, kendisinden salgılanan hormon seviyeleri normalin altına düşer. Böylece hastalık kendisini ilerleyen dönemlerde hipotiroidi kliniği olarak kendini gösterir.

HASHIMATO NEDENLERİ

Vücut savunma sisteminde meydana gelen bazı bozukluklar sonucu ortaya çıkar. Tiroid bezine karşı kanda antikorlar oluşur.

EN ÇOK KİMLERDE GÖRÜLÜR?

En fazla 30-50 yaş arası kadınlarda görülür. Ailesel geçiş söz konusudur.

HASHIMATO BELİRTİLERİ

Hastalığın başlangıcında Guatr dediğimiz tiroid bezinde büyüme olur. Beraberinde nodül de eşlik edebilir. Tüm belirtiler kanda tiroid hormonlarının azalması ile ortaya çıkar. Genel vücut metabolizmasına yavaşlar ve hipotiroidiye ait klinik belirtiler görülür.

-Halsizlik, yorgunluk,

-Soğuğa karşı tahammülsüzlük, üşüme,

-Kilo alma,

-Uyuklama hali,

-Unutkanlık,

-Depresif ruh hali,

-Cilt kuruluğu, saç dökülmesi,

-Kabızlık,

-Kadınlarda adetlerin azalması.

TANI NASIL KONUR?

Kan tiroid hormonlarının tetkiki ve gerektiğinde kanda tiroid bezine karşı oluşan antitiroid antikorlara bakılması ile tanı kolayca konulur. Tiroid ultrasonografisi de oldukça kıymetlidir. Tiroid bezinin yapısı, nodül olup olmaması önemlidir.

HASHIMATO TEDAVİSİ

Hastanın takibi çok önemlidir. Kan tiroid hormonları normalse tedaviye gerek yoktur. Kan hormon seviyesine göre tedavi planlanır. Hormon seviyesi düştükçe, eksik hormon ilaç verilerek tamamlanır.

HASHIMATO HASTALIĞINDA TAKİP ÖNEMLİ Mİ?

Yakın takip çok önemlidir. Özellikle orta yaşlı kadınlarda sık görülen bu hastalık bazen yaşanılan ani ruhsal travmalardan sonra da ortaya çıkabilmektedir. Unutkanlık, konsantrasyon eksikliği, depresif ruh hali hissediyorsanız mutlaka ilgili hekime başvurulmalıdır. Hamileler, düşük riski taşıyan kadınların mutlaka hashimato yönünden araştırılması önemlidir. Çünkü hipotiroidiye neden olan bu hastalık, ölü doğumlara, düşüklere ve doğacak çocuklarda zihinsel ve fiziksel gelişme geriliğine neden olur.

Bu sıcak yaz günlerinde kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığını ihmal etmeyin.

Sağlıkla kalın.