Hassas burunlu köpek Alfa depremzedelere umut oldu

"Köpek, 1 yaşına girene kadar yavruluk dönemini ailenin yanında geçiriyor. Daha sonra agresifleşmeye başlıyor. Sitedeki insanlar için problem olmaya başlayınca bana ulaştılar. Köpekle baş edemediklerini, kontrol edemediklerini ve vermek istemediklerini söylediler. Ben de onun üzerine Alfa'yı gördüm. Duruma göre yeni sahibine kavuşturmayı düşünüyordum ama aldım çok iyi uyum sağladık. Çok iyi çalışabileceğini gördüm ve emek vermeye başladım. Tüm pandemi sürecinde ilgimi ona verdim. Çok güzel işler çıkardık. Depremdeki başarısı da bunu gösterdi."