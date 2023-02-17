Hassas burunlu köpek Alfa depremzedelere umut oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hassas burunlu köpek Alfa depremzedelere umut oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eski sahibinin hırçınlığı nedeniyle köpek eğitmeni Tevfik Gül'e bıraktığı Alfa isimli köpek, üç yıl boyunca aldığı eğitimin ardından depremden etkilenen Hatay'da katıldığı arama kurtarma çalışmalarında çok sayıda kişinin kurtulmasını sağladı

ABONE OL
AA
  • Hassas burunlu köpek Alfa depremzedelere umut oldu

    Köpek eğitmeni Tevfik Gül, 3 yıl önce Kuşadası'na yerleşen Hollandalı bir ailenin bakmakta zorlandığı 1 yaşındaki Alfa'yı sahiplendi. AA'nın haberine göre Belçika Molionis cinsi köpeği arama kurtarma köpeği olarak yetiştiren Gül, köpeğiyle Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a giderek arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Köpek, ilk görevinde enkaz altındaki çok sayıda kişinin yerini belirleyerek kurtulmalarını sağladı.
  • Hassas burunlu köpek Alfa depremzedelere umut oldu

    "ÇOK GÜZEL İŞLER ÇIKARDIK"

    Tevfik Gül, AA muhabirine, Kuşadası AKUT ekibinin bir üyesi olarak köpeği "Alfa" ile 6 Şubat'tan 13 Şubat'a kadar Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına katıldığını belirtti. "Alfa"nın ilk görevinde çok başarılı işler çıkardığını vurgulayan Gül, köpeği ile tanışma hikayesini şöyle anlattı:
  • Hassas burunlu köpek Alfa depremzedelere umut oldu

    "Köpek, 1 yaşına girene kadar yavruluk dönemini ailenin yanında geçiriyor. Daha sonra agresifleşmeye başlıyor. Sitedeki insanlar için problem olmaya başlayınca bana ulaştılar. Köpekle baş edemediklerini, kontrol edemediklerini ve vermek istemediklerini söylediler. Ben de onun üzerine Alfa'yı gördüm. Duruma göre yeni sahibine kavuşturmayı düşünüyordum ama aldım çok iyi uyum sağladık. Çok iyi çalışabileceğini gördüm ve emek vermeye başladım. Tüm pandemi sürecinde ilgimi ona verdim. Çok güzel işler çıkardık. Depremdeki başarısı da bunu gösterdi."
  • Hassas burunlu köpek Alfa depremzedelere umut oldu

    Alfa'yı ilk gördüğünde 1,5 metrelik zincirle bir zeytin ağacına bağlı olduğunu dile getiren Gül, "Almaya gittiğimde insanların korkup çekindiği, 1,5 metre zincirle zeytin ağacına bağlı olan köpek, şimdi tam bir sayı veremeyeceğim ama çok fazla insanın hayatını kurtardı ve hayatlarına dokundu. Her yerde afetzede vardı. Bu yüzden şu kadar kişiye ulaştık demenin manası yok. Çok fazla kişiye ulaştık" ifadelerini kullandı.
  • Hassas burunlu köpek Alfa depremzedelere umut oldu

    "Arama kurtarma görevlerinde köpeğin yerini tutan bir cihaz geliştirilemedi." diyen Gül, köpeğin sahibiyle kurduğu güven ilişkisinin arama kurtarma faaliyetinin başarısı için oldukça önemli olduğunu vurguladı.

     
  • Hassas burunlu köpek Alfa depremzedelere umut oldu

    Önceki depremlerde başka köpeklerle görev aldığını anlatan Gül, bu seferki afetin geçmişte yaşananların çok üzerinde olduğunu, köpeğinin ayaklarında yaralar oluşmasına rağmen insan hayatını kurtarmak için özveriyle çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.