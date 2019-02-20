Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın talimatlarıyla, haksız fiyat artışlarına yönelik denetimler 81 ilde devam ediyor. Ticaret Müdürlükleri ekipleri, hem denetimler hem de mobil şikayet uygulaması aracılığıyla topladıkları verileri Bakanlığa iletiyor.
Denetimlerde, bazı işletmelerin haksız fiyat uygulamalarını sadece gıda ürünlerinde değil, hasta bezi gibi ürünlerde de yaptıkları belirlendi. Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun, yaptığı açıklamada, haksız fiyat artışlarına yönelik denetimleri sürdürdüklerini söyledi.
Ekiplerin, alış veriş yapılan her yerde denetim yaptığını belirten Altun, son 3 haftada yaptıkları 500 denetimde 10 işletmede haksız fiyatlandırma tespit ettiklerini, cezasının uygulanması amacıyla tutanaklarını Ticaret Bakanlığına gönderdiklerini kaydetti.
"ELMADAKİ KAR YÜZDE 98"
Bazı marketlerin yaş sebze meyve reyonlarındaki alış ve satış fiyatlarında muazzam fark olduğunu gördüklerini anlatan Altun, şunları kaydetti:
"Biber, marul, maydanoz, patlıcan, pırasa, salatalık, sarımsak, kırmızı turp, yeşil soğan, elma, armut, ayva ve portakal gibi ürünlerde fahiş fiyat artışları tespit ettik. Açık pazar yerlerinde bu haksız fiyat artışına pek rastlandı diyemeyiz ama özellikle bazı marketlerde haksız fiyat artışlarını çokça tespit ediyoruz.
Örneğin tespit ettiğimiz fahiş fiyatlı ürünlerden elmanın markete gelişi 3,10 lira, satışı 5,99 lira. Yani yüzde 98 civarında fiyat artışı var. Bu ürünler arasında bir örnektir, bunu çeşitli ürünlerde de görebiliyoruz. Bazı marketlerde yüzde 33 ile yüzde 98 arasında fiyat artışları tespit ettik."
Altun, büyük şehirlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlanan tanzim satışlarının piyasayı regüle ettiğini dile getirdi.
"HASTA BEZLERİNDE DE FAHİŞ FİYATLAR TESPİT EDİLDİ"
Altun, sadece yaş sebze-meyve ya da yiyecek-içecek değil, kullanım eşyalarına ilişkin şikayetler de aldıklarını ifade etti.
Hasta bezlerine yönelik şikayetlerin son günlerde arttığını söyleyen Altun, şöyle devam etti:
"Edirne Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin tespitiyle, yatalak hastaların kullandığı hasta bezlerine yönelik şikayetler vardı. Bu ürünleri satan medikalcileri denetledik.
Hasta bezlerinde haksız fiyat artışına yönelik tespitler oldu. Hasta bezlerinde yüzde 80 fiyat artışları var. Bununla ilgili sonuçları da Ticaret Bakanlığına göndereceğiz. Biz denetleyiciyiz, tutanaklarımızı Bakanlığımıza gönderiyoruz, incelemenin ardından ceza gerekiyorsa ilgili firmaya uygulanıyor. "
Ticaret Müdürü Altun, vatandaşların haksız fiyat uygulandığını fark ettiği ürünlerle ilgili hem mobil uygulama hem de 175 hattı aracılığıyla bildirebileceğini sözlerine ekledi.
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