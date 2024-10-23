"Hasta çocuğu okula göndermeyin"

Kayseri'de havaların soğumasıyla beraber özellikle çocuklarda viral enfeksiyonlar arttı. Kayseri Şehir Hastanesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Kılınç Toker, özellikle çocukları okula giden ailelere uyarılarda bulundu.

Dr. Toker, "Hava sıcaklıkları ani bir şekilde düşmeye başladı. Bu da soğuk algınlığı, nezle ve viral etkenlere bağlı gribal enfeksiyonları artırıyor. Özellikle kapalı alanlarda bulunan, çok fazla temas halinde bulunan okul öncesi ve ilkokul çocuklarımız için bu dönem risk teşkil ediyor. Çocuklarımızın soğukla birlikte iklime uygun giyinmemesi, beslenmelerine dikkat edememeleri, uyku düzenlerinin net olmaması hastalıklara davetiye çıkartıyor. Aynı zamanda herhangi bir sınıfta veya yakın temasta olduğu arkadaşının hapşırma, tıksırma sonucu oluşan salgılarla ellerinin ve sıralarının kirlenmesi sonucu birbirlerine bulaştırıyorlar. Hava soğudu için pencere açma ve güneşlendirme durumu da azaldığından dolayı çocuklarımız bu dönem risk altında" dedi.