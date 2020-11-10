Hasta halde bulunan kara akbaba korumaya alındı - ADANA

Vatandaşlar tarafından hasta halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki kara akbaba (Aegypius monachus),Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Akbaba, burada ilk tedavi ve bakımlarının yapılmasının ardından Tarsus Hayvanat Bahçesinde korumaya alındı.Akbabanın tüm tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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