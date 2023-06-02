DHA

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak kamu sağlığı ve güvenliği konusunda çalışan CDC, 2017 ile 2019 yılları arasındaki verilerle yaptığı analiz çalışmasında, restoran ve catering gibi gıda işletmeleri kökenli hastalıkların yaklaşık yüzde 40’ının işe hasta gelen çalışan kaynaklı olduğunu ortaya koydu. CDC raporunda kusma ve ishal belirtileri olan norovirüsün, gıda kaynaklı hastalıkların yüzde 47’sinden sorumluyken, salmonellanın ise yüzde 18.6’sından sorumlu olduğunu vurguladı. Bu hastalıkların da kısmen işe hasta gelen bir çalışandan kaynaklı olduğu belirtildi.

CDC raporunda “Yöneticilerin çoğu, kuruluşlarının hasta işçi politikası olduğunu bildirmesine rağmen, genellikle bu politikalarda gıda kaynaklı hastalık riskini azaltmayı amaçlayan bileşenler eksikti. Gıdaların, hasta veya bulaşıcı hastalıklı gıda çalışanları tarafından kirletilmesi, salgınların önemli bir nedenidir; bu nedenle, mevcut politikaların içeriğinin ve uygulamasının yeniden incelenmesi ve rafine edilmesi gerekebilir” ifadelerine yer verdi.