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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hasta taşıyan ambulansa saldırı! - Son dakika | Son dakika haberleri

        Hasta taşıyan ambulansa saldırı!

        Kastamonu'da hasta taşıyan bir ambulansın önü, isimleri öğrenilemeyen kişilerce kesildi. Saldırganlar ambulanstaki 3 sağlık görevlisini darp etti. Yaşanan dehşetle ilgili Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 10:25 Güncelleme: 06.06.2024 - 10:25
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        Hasta taşıyan ambulansa saldırı!
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        Kastamonu'da hasta taşıyan ambulansın önünü kesen magandalar sağlık personellerini darp etti. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, saldırganlar kınandı.

        İHA'nın haberine göre olay, dün Kastamonu il merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Sağlık Hizmetleri personelleri, hastanın bulunduğu ambulansla seyir halindeyken, önleri isimleri öğrenilemeyen kişiler tarafından kesildi.

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        Saldırganlar tarafından ambulans sürücüsü Furkan Karaaslan, Paramedik Mehmet Bedirhan Akgün ve Paramedik Emre Sarıcı, darp edildi.

        Olayla ilgili Kastamonu İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz Merkez 4 ASHi nöbetçi personeli sürücü Furkan Karaaslan, Paramedik Mehmet Bedirhan Akgün ve Paramedik Emre Sarıcı, görevleri başında, saat 11.30 sularında hastalarını ambulans içerisinde taşıdıkları sırada, yollara kesilmek suretiyle fiziksel şiddete maruz kalmışlardır. Sağlık başta olmak üzere, her alanda şiddetin karşısında yer alan bir anlayışla, bu tür kabul edilemez olayların benzerlerinin yaşanmaması ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılması için görevini fedakarca ifa eden personelimize yapılan bu elim hadiseyi şiddetle kınıyoruz” dedi.

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