Hasta transferi sağlayan ÖHGEM üyeleri 4 yılda 6 bin hasta sevk etti

AA

Sosyal sorumluluk projesi olarak başlayan ÖHGEM, birçok branştaki hastanın hastane transferlerini sağlıyor. Ambulansla hastaneye götürülen hasta için, götürüldüğü hastanede uygun doktorun bulunmaması halinde Sağlık Tesisleri Arası Vaka Nakil Talep Formu olan EK-3'ü doldurularak uygun hastane arama süreci başlıyor.

Çalıştığı hastanede, hastanın EK-3 formuna göre uygun doktor bulunan ÖHGEM üyesi ise hastanın olduğu 112 ambulanstaki görevlilerle iletişime geçerek hasta yönlendirilmesini sağlıyor.

ÖHGEM Başkanı Tolga Güler, kurdukları birlik hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Güler, 2016 yılında 20 kişinin bir araya gelmesiyle ÖHGEM'i kurduklarını söyledi.

Güler, "Çalışmalarımıza hem yoğun bakım hem de acil cerrahi bekleyen hastaların hızlı transferlerinin sağlanması amacıyla başladık. Amacımız, İstanbul'da özellikle yoğun bakım süreçlerinde yer arayan hastaların süreçlerini hızlandırıp tedavilerine bir an önce başlamalarına vesile olmak. İşimizin bir parçası olduğu için böyle bir yapıyı kurduk. İstanbul'da 250 kişiyiz. Bugüne kadar 4 yılda yaklaşık 6 bin hasta transferi gerçekleştirdik." diye konuştu.

Birlikte yer alan üyelerin İstanbul ve bazı çevre illerdeki çeşitli özel hastanelerde çalıştığını kaydeden Güler, mesai saatlerinin 18.00 gibi başlayıp sabah 9.00 gibi bittiğini söyledi. Çalıştıkları birim olarak, özel hastanelerdeki insan kaynakları hariç bütün birimlerden sorumlu olduklarını belirten Güler, en önemli detayın hasta ile ilgili süreçleri çok ciddi bir şekilde yürütmek olduğunu söyledi.

- "Sokağa çıkma kısıtlamalarıyla hasta sayısı yüzde 70'lere kadar azaldı"

Koronavirüs sürecinde de hasta sevkine devam ettiklerini kaydeden Güler, sokağa çıkma kısıtlamalarının başlamasıyla, kovid hasta sayılarında düşüş yaşandığını belirtti.

Güler, "Sokağa çıkma kısıtlamalarının başlamasıyla hasta sayısı yüzde 70'lere kadar azaldı, boş yataklar arttı. Yasaklar olumlu anlamda etkiledi." dedi.

Acil sorumlusu olarak görev yapan Aydın Arslanbaş, hastaların önce değerlendirildiğini daha sonra uygun hastaneye ÖHGEM vasıtasıyla transferlerinin sağlandığını söyledi.

Arslanbaş, "Hasta önce acil biriminde değerlendiriliyor. Hastamız hangi bölüm ve hangi hastaneye yatırılacaksa bunlar belirleniyor. Daha sonra arkadaşlar EK-3'lerini hızlı bir şekilde değerlendirip doktorlarıyla paylaşıyorlar. Hızlı bir şekilde transferi sağlanıyor." dedi.

Birlik üyesi Selahattin Arkaz, daha önce omurgasında skolyoz rahatsızlığı olan ve acil tedavi edilmesi gereken bir hastaya kurdukları birlik vasıtasıyla yardım ederek acil müdahale edilmesini sağladıklarını belirtti.

Arkaz, "Neriman Hanım bize başvurduğunda değerlendirilmesi yapıldı. Çok ağrıları vardı. Bütün organizasyonlarını sağladık ve destek olduk. Ameliyatını gerçekleştirmek için el birliğiyle uğraştık ve hemen uygun bir hastane bulundu. Ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Şu an arkadaşlarıyla birlikte folklor oynuyor, koşuyor." şeklinde konuştu.