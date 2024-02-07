Hasta yakını doktorun burnunu kırdı!
Gaziantep'te, Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisinde, "Ne kimliği ulan, sen muayeneni yap" diyen hasta yakınlarının saldırısına uğrayan Acil Tıp Uzmanı Doktor Ahmet Hamdi Göçer'in burnu kırıldı
Gaziantep'te, önceki akşam saat: 22.45 sıralarında, Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisinde yine şiddet yaşandı.
"NE KİMLİĞİ ULAN, MUAYENENİ YAP"
İHA'da yer alan habere göre acil serviste nöbetçi olan Acil Tıp Uzmanı Doktor Ahmet Hamdi Göçer, hasta kaydı yapılmadan muayene talep eden ve "Ne kimliği ulan, sen muayeneni yap" diyen hasta yakınının saldırısına uğradı.
YUMRUKLU SALDIRIDA BURNU KIRILDI
Hasta Melike Y.’nin yakını olduğu iddia edilen Kürşat Y., Doktor Göçer’e yumruklu saldırıda bulundu. Güvenlik görevlileri tarafından sonlandırılan kavgada aldığı yumruk darbesiyle burnu kırılan doktor, acil serviste yapılan ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI
Doktoru darp eden Kürşat Y. ile ismi öğrenilemeyen kişiler polis ekiplerince gözaltına alındı.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Kürşat Y., Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kürşat Y.’nin kısa süre önce denetimli serbestlik ile cezaevinden çıktığı iddia edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.