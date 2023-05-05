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Sakarya'da bir doktor tartıştığı hasta yakını tarafından darp edildi

Ardı arkası kesilmeyen sağlık çalışanlarına şiddete bir yenisi daha eklendi. Sakarya'da meydana gelen olayda bir doktor hasta yakınının saldırısına uğradı. Dişi kırılan doktor, saldırgandan şikayetçi oldu

Sağlıkta şiddet haberlerinin ardı arkası kesilmiyor! Hasta yakını, doktorun dişini kırdı - Güncel haberler
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AA

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) bir hasta yakını, tartıştığı doktoru dövdü.

AA'da yer alan habere göre SEAH Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniği'nde tedavi gören bir hastanın yakını doktorla tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine bir doktor, hasta yakını tarafından darp edildi. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle yatıştırılan olayda dişi kırılan doktor, hasta yakınından şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince karakola götürülen hasta yakını ile sağlık çalışanlarının ifadesine başvuruldu.

"DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, doktorun darp edilmesini kınadı.

Saldırıya maruz kalan doktoru arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Öğütlü, adli sürecin başlatıldığını kaydetti.

Sebebi ne olursa olsun sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin asla kabul edilemeyeceğini aktaran Öğütlü, "Davanın çok sıkı bir şekilde takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna bir kez daha bildirerek, görevi başında saldırıya uğrayan doktorumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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