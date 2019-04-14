Meslek hayatında 2 kez saldırıya uğrayan İzmirli doktor Funda Müftüoğlu, "sağlıkta şiddet" konusuna dikkati çekmek amacıyla senaryosunu yazdığı kısa filmlerde hastalarıyla kameranın karşısına geçiyor.

AA'nın haberine göre; Buca ilçesindeki 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan 2 çocuk annesi Müftüoğlu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra mesleğini İzmir'de sürdürdü.

Tiyatroya ilgili olan 18 yıllık doktor Müftüoğlu, günlük hayatta yaşadığı olayları mizahi bir dille senaryolaştırmaya başladı.

Görevi sırasında 2 kez hastalarının saldırısına uğrayan Müftüoğlu, 4 yıl önce şiddeti konu olan kısa filmler çekmeye karar verdi.

Senaryolarını kendi yazdığı kısa filmleri, mesai saatleri dışında 8 metrekarelik muayene odasında çeken Müftüoğlu'na, hastaları ve zaman zaman diğer sağlık personeli de eşlik ediyor. Şimdiye kadar 7 film çeken Müftüoğlu, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını konu alan bu çalışmalarını aile sağlığı merkezindeki ekranlardan ve sosyal medyada yayımlıyor.

Funda Müftüoğlu, sağlık çalışanlarının da bu toplumun bir parçası olduğunu söyledi. Sağlıkta şiddet konusunun hep gündemde olduğuna işaret eden Müftüoğlu, "18 yıllık meslek hayatımda hastalarıma şifa dağıtmaya çalıştım. Bu dönemde ben dahil birçok meslektaşım saldırıya uğradı. Özellikle hastalardan kaynaklanan şiddet olayları hepimizi yaralıyor. Bu konuya dikkat çekmek amacıyla eğitici kısa filmler çekmeye başladım. İşin en güzel tarafı da filmlerde hastalarımın oynaması" diye konuştu.

Müftüoğlu, filmlerini ilk başta cep telefonuyla çektiğini ancak şimdi profesyonel kamera kullandığını dile getirdi.

"FİLMLER GERÇEK ZANNEDİLİYOR"

Hazırladığı filmlerin hasta ile sağlık çalışanları arasında kalıcı bir dostluğa vesile olduğuna inandığını vurgulayan Müftüoğlu, şöyle konuştu: "Filmlerimde şiddetin bize yaşattıklarını paylaşıyorum. Böylelikle hastalarımızın kendilerini bizim yerimize koymalarını sağlıyorum. Yani empati yapmalarını istiyorum. Çoğu hastam gönüllü filmlerde oynamak istiyor. Bu şekilde verilen mesajın daha kalıcı olduğuna inanıyorum. Çektiğimiz filmleri izleyen hastalar onların gerçek olduğunu zannediyor. Gözyaşları içinde yanıma gelerek üzüntülerini dile getirenler oldu. Şiddetin filmini çeken doktor olarak anılmak benim için gurur verici."

Gelecek dönemde uzun metrajlı bir film çekmek istediğini belirten Müftüoğlu, bu konuda senaryo çalışmalarına başladığını sözlerine ekledi.

Kamil Çelik de Müftüoğlu'nun daveti üzerine filmlerde oynamaya başladığını dile getirdi.

Sinemaya çok meraklı olduğunu aktaran Çelik, "60 yaşından sonra filmlerde oynamış oldum. Televizyonda sağlıkta şiddet haberlerini izleyince kahroluyorum. Sağlık çalışanları her şeyimiz, çünkü bizim sağlığımız onların elinde." şeklinde konuştu.

Turgay Girgin ise Müftüoğlu'nun çalışmalarını izleyince çok etkilendiğini ondan sonra filmlerde oynamaya başladığını anlattı.

Müftüoğlu'nun da şiddete uğradığını öğrendiğinde çok şaşırdığını dile getiren Girgin, "Aslında böyle olayları televizyonlardan ve hastanelere gittiğimizde görüyoruz. Doktor hanım konuyu anlatınca ilgimi çekti. Çektiğimiz filmlerden güzel geri dönüşler aldık. Sağlıkta şiddet konusunu ele alan filmler çekmeye devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.