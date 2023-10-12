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Dima'ya dair pek umutları yoktu ve taşınma sırasında öleceğine inandıkları için bir rahibi dua etmesi için çağırdılar. Yiyecek ve su sıkıntısı vardı ama buna rağmen küçük Dima hayatta kalmayı başardı.

Sonra bir mucize gerçekleşti. Daha önce yedi çocuğu daha evlat edinmiş olan Amerikalı evli çift Earnest ve Ruth Chaves, küçük Dima'nın hikâyesini duydu.