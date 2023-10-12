Hastalığı yüzünden ebeveynleri tarafından terk edilen küçük çocuğun mutlu sonla biten hikâyesi
Dima, dünyaya gelir gelmez, ailesi tarafından hastalığı nedeniyle terk edildi. Büyük bir trajedi ile başlayan hikâye, küçük çocuğu sevgiyle kucaklayan bir aileye denk gelmesi ile değişti ve Dima hak ettiği mutluluğu buldu.
Küçük Dima doğduğunda ailesi kötü bir haber aldı. Dima, diğer bebeklere benzemiyordu. Doktorlar, anne babaya, bebeklerinin hidrosefali olarak bilinen bir rahatsızlığı olduğunu bildirdi.
Hidrosefali; beyin-omurilik sıvısının beyinde ve beyin çevresinde birikmesine ve kafatasında büyümeye yol açan bir hastalıktır.
Dima'nın kimliği belirlenemeyen ebeveynleri, zor durumdaki bir bebeğe bakma fikrine dayanamadı ve trajik bir şekilde yenidoğanı hastanede bıraktılar.
Dima'nın ailesi gittikten sonra hastanedeki doktorlar ve hemşireler onunla ilgilendi. Bir süre sonra Doğu Ukrayna'nın Kramatorsk kentindeki bir yetimhaneyle temasa geçtiler ve Dima'yı yetimhaneye gönderdiler.
Dima, dört yaşına geldiğinde durumu hiçbir iyileşme belirtisi göstermemişti. Tek başına yürüyemiyor, konuşamıyor ve yemek yiyemiyordu. Bu onun tamamen yetimhanedeki personele bağımlı olduğu anlamına geliyordu.
2014 yılında Ukrayna, Rusya ile çatışmanın ilk sarsıntılarını yaşamaya başladı. Yetimhane istikrarsız bir konumdaydı ve kapılarını kapatıp daha güvenli bir yere taşınmak zorunda kaldı.
Dima'ya dair pek umutları yoktu ve taşınma sırasında öleceğine inandıkları için bir rahibi dua etmesi için çağırdılar. Yiyecek ve su sıkıntısı vardı ama buna rağmen küçük Dima hayatta kalmayı başardı.
Sonra bir mucize gerçekleşti. Daha önce yedi çocuğu daha evlat edinmiş olan Amerikalı evli çift Earnest ve Ruth Chaves, küçük Dima'nın hikâyesini duydu.
Chaves'ler onu evlat edinip yaşadıkları yer olan Vermont'a götürmek istedi. Onu sevgi ve özenle yanına aldılar ve adını Zebadya olarak değiştirdiler.
Evlat edinildikten bir yıl sonra Zebadya nihayet yürümeyi (yürüteç yardımıyla), kendi başına yemek yemeyi ve konuşmayı öğrendi. Hatta küçük çocuk Ukraynaca bile konuşuyor!