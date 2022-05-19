Hastane önünde bulundu, kimsesiz çıktı 0:00 / 0:00

AA

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kimsesiz kişi, hastane önünde ölü bulundu.

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki kaldırım üzerinde bir şahsı hareketsiz halde görenler, durumu sağlık görevlileri ile polise bildirdi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen şahsın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri yaptıkları araştırmada, cansız bedenin Yusuf Düzgün'e (60) ait olduğunu belirledi. Düzgün'ün kimsesiz olduğunu ve bölgedeki yol kenarlarında, bazen de otellerde kaldığı tespit edildi.