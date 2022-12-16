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Gittikleri hastanede doktoru sahte sandılar! Gerçek başka çıktı

İstanbul'da ilginç bir olay meydana geldi. Esenyurt'ta yaşanana olayda özel bir hastaneye yeğenini götüren kişi, hareketlerinden şüphelendiği doktoru sahte sandı. Bu sırada hastane başhekiminin ise doktor için, "Ben bu adamı tanımıyorum" demesi ile ortalık karıştı. Ancak sahte sanılan doktorun hastanede kaydı olmadığı, bir başka doktorun yerine çalıştığı ortaya çıktı

Hastanede doktoru sahte sandılar! Gerçek başka çıktı - Gündem haberleri
İHA

Esenyurt’ta özel bir hastaneye yeğenini götüren vatandaş, doktorun hareketlerinden şüphelenerek hastane kimlik kartını görmek istedi.

İHA'nın haberine göre bu sırada vatandaş ile sahte olduğu sanılan doktor arasında tartışma çıktı. Hastane başhekiminin de, "Ben bu adamı tanımıyorum" demesi ile ortalık karışırken sahte sanılan doktorun o hastanede kaydı olmadığı, başka bir doktorun yerine çalıştığı öğrenildi.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt’ta bulunan özel bir hastanede yaşandı. Edinilen bilgiye göre Özgür Gündem isimli bir vatandaş, yeğenini kusma, ateş ve halsizlik rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye götürdü.

BAŞHEKİMİN SÖZLERİ SONRASI ORTALIK KARIŞTI

Muayene oldukları doktorun adı ile sıra aldıkları doktorun adının farklı olduğunu gören Gündem, daha sonrasında bu kişinin hareketlerinden de şüphelenerek hastane kimlik kartını görmek istedi.

Bu isteğe doktorun “Hayır” cevabını vermesi üzerine ikili arasında tartışma çıkarken, güvenlik ve sağlık çalışanları olaya müdahale etmek istedi. O sırada tartışmaya dahil olan başhekimin “Ben bu adamı tanımıyorum” demesi üzerine ortalık karıştı. Gündem, bu kişinin sahte doktor olabileceği üzerine hemen polis ekiplerine haber verdi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

SAHTE DOKTOR DEĞİL, HASTANEDE KAYITSIZ ÇIKTI

Polis ekiplerinin gelmesi ile tartışma son bulurken, doktorun hastanede çalışmadığı öğrenildi. Başka bir doktorun kaşesi ile yarı zamanlı olarak hastanede görev yapan doktorun, kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edildi. Hastaneye yeğenini götüren Özgür Gündem, doktordan şikayetçi olurken, yaşanan o tartışma anları kameraya yansıdı.

"KİMLİĞİNİ GÖRMEK İSTEDİM"

Hastanede kendilerini muayene eden doktordan şüphelenen Özgür Gündem, “Bir özel hastaneye yeğenimi getirerek tedavi etmek istedim. Ateşi, kusması ve halsizliği vardı. Nazmi U. adında bir doktora girdik. Bize kaşe ve isim verirken biz orada doktorun hareketleri ve davranışlarından kuşkulandık. Doktor isminin Mehmet olduğunu söyledi. Raporu çıkarırken de Nazmi U. diye bir doktor ismi verildi. Hastane kayıtlarına baktığım zaman Nazmi U. çok farklı bir kişi bizi muayene eden başka bir insandı. Kimliğini görmek istedim. Bununla ilgili bir açıklama yapmadı. Başhekim geldiğinde ‘Ben bu adamı tanımıyorum’ dedi. Ondan dolayı da biz polisi aradık. Karakola ifade vermeye geldik. Zaten doktor bizimle görüşme yapmadı. Yanındaki sekreter sürekli, ‘Kusma, ateş var mı, nasıl durumu’ diye sorular sordu. Doktor bizimle ilgilenmedi. Ben o an kuşkulandım. Doktorun sorması gerekeni sekreter soruyordu. Bize teşhis koydu. Serum ve damar yolundan enjeksiyon verildi. Bize domuz gribi var denildi. Zaten karakoldan çıktıktan sonra hastayı farklı hastaneye götüreceğiz” dedi.

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