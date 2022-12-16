İHA

Esenyurt’ta özel bir hastaneye yeğenini götüren vatandaş, doktorun hareketlerinden şüphelenerek hastane kimlik kartını görmek istedi. İHA'nın haberine göre bu sırada vatandaş ile sahte olduğu sanılan doktor arasında tartışma çıktı. Hastane başhekiminin de, "Ben bu adamı tanımıyorum" demesi ile ortalık karışırken sahte sanılan doktorun o hastanede kaydı olmadığı, başka bir doktorun yerine çalıştığı öğrenildi. Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt’ta bulunan özel bir hastanede yaşandı. Edinilen bilgiye göre Özgür Gündem isimli bir vatandaş, yeğenini kusma, ateş ve halsizlik rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye götürdü.

BAŞHEKİMİN SÖZLERİ SONRASI ORTALIK KARIŞTI Muayene oldukları doktorun adı ile sıra aldıkları doktorun adının farklı olduğunu gören Gündem, daha sonrasında bu kişinin hareketlerinden de şüphelenerek hastane kimlik kartını görmek istedi. Bu isteğe doktorun “Hayır” cevabını vermesi üzerine ikili arasında tartışma çıkarken, güvenlik ve sağlık çalışanları olaya müdahale etmek istedi. O sırada tartışmaya dahil olan başhekimin “Ben bu adamı tanımıyorum” demesi üzerine ortalık karıştı. Gündem, bu kişinin sahte doktor olabileceği üzerine hemen polis ekiplerine haber verdi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. SAHTE DOKTOR DEĞİL, HASTANEDE KAYITSIZ ÇIKTI Polis ekiplerinin gelmesi ile tartışma son bulurken, doktorun hastanede çalışmadığı öğrenildi. Başka bir doktorun kaşesi ile yarı zamanlı olarak hastanede görev yapan doktorun, kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edildi. Hastaneye yeğenini götüren Özgür Gündem, doktordan şikayetçi olurken, yaşanan o tartışma anları kameraya yansıdı.