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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Adana'da hastanede hemşireli ilaç çetesi: 2 milyonluk vurgun!
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Kamu hastanesindeki hemşireli ilaç çetesine operasyon!

Adana'da kamu hastanesindeki hemşireli çetenin 2 milyonluk vurgunu, hematoloji (kan) hastaları ilaçlarının kullanılmadığının tespiti sonrası polisin başlattığı çalışma ile ortaya çıktı. Ekipler, hastanenin talep ettiği farklı markalardaki ilaçların satışının, aralarında hemşire ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 10 şüpheli tarafından hastane dışındaki kişilere satıldığını belirledi. Şüphelilerin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi

Son dakika: Adana'da hastanede hemşireli ilaç çetesi: 2 milyonluk vurgun!
Hastanede hemşireli ilaç çetesi: 2 milyonluk vurgun
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AA

Adana'da bir hastanenin, hematoloji bölümündeki hastalar için talep ettiği ilaçları, hastane dışındaki bazı kişilere sattığı ileri sürülen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekipleri, bir kamu hastanesinde, hematoloji (kan hastalıkları) hastalarının kullanması gereken ilaçların, söz konusu kişiler için kullanılmadığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İLAÇLARIN SATIŞI HASTANE DIŞINA YAPILMIŞ

Ekipler, hastanenin talep ettiği farklı markalardaki 689 kutu ilacın satışının, aralarında hemşire ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 10 şüpheli tarafından, ilgisiz kişilere yapıldığını, bu şekilde kamunun 2 milyon lira zarara uğratıldığını tespit etti.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturmayı derinleştirerek sürdüren ekipler, söz konusu şüphelilerce sahte imzalar kullanılarak vergi levhaları çıkartıldığını ve bankalardan haksız kredi de çekildiğini belirledi. Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliyi gözaltına almak için şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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