Gaziantep'te hastanede husumetli dehşeti! Sağlık çalışanı bıçaklandı
Gaziantep'te hastanede sağlık çalışanı ile husumetli olan bir kişi bıçakla dehşet saçtı. Hastaneye gelen kişi, sağlık görevlisi Mustafa Yıldız'a çalıştığı sırada bıçakla saldırdı. Yıldız bıçak darbeleriyle yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep'te bir sağlık görevlisi, hastanede bıçakla yaralandı.
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli sağlık personeli Mustafa Yıldız, (40) husumetlisi olduğu iddia edilen Ö.F.'nin (40) hastanede bıçaklı saldırısına uğradı.
Karnından ve kafasından bıçak darbesi alan Yıldız, aynı hastanede ameliyata alındı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Şüpheli Ö.F., polis ekiplerince gözaltına alındı.