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Hastanede kalış süresini azaltan minimal kesili kalp ameliyatları Kovid-19 sürecinde avantaj sağlıyor

Minimal invaziv kalp ameliyatları, kısa yatış süresinden dolayı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hem sağlık kuruluşları hem de hastalar için klasik yönteme göre avantajlı oluyor.

Hastanede kalış süresini azaltan minimal kesili kalp ameliyatları Kovid-19 sürecinde avantaj sağlıyor
AA

Halk arasında "kapalı yöntem" ya da "mini baypas" olarak da bilinen minimal invaziv kalp cerrahisinde ameliyat, küçük kesilerle kalbe ulaşılarak gerçekleştiriliyor.

Göğüs kemiğinin kesilmesine gerek kalmayan bu yöntemle iyileşme süresi kısaldığından hastalar, hastanede birkaç gün kalıp sosyal yaşamlarına daha çabuk dönebiliyor. Kovid-19 sürecinde yoğun olan sağlık kuruluşlarının yatakları da bu ameliyatlar sonrası fazla meşgul edilmiyor.

Bursa Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. Nail Kahraman, AA muhabirine, göğüs bütünlüğünü sağlayan sternum (iman tahtası) kesilmeden, kaburgaların arasından küçük kesi ile yapılan operasyonları "minimal kesili kalp ameliyatları" olarak adlandırdıklarını söyledi.

Normalde 20-25 santimetre kesiyle gerçekleştirdikleri kalp ameliyatlarını, 4-5 santimetrelik kesi ile yapabildiklerini aktaran Kahraman, "Farkı ve avantajı şu, kemik kesilmediği için daha az kanama, daha az enfeksiyon riski, hastanede daha az yatış süresi, estetik açıdan daha iyi bir görüntü ve hasta konforu ile hastanın sosyal hayatına dönmesi çok daha kısa sürede gerçekleşebilmekte." dedi.

Kahraman, klasik kalp ameliyatlarında kesilen kemiği çelik tellerle tekrar tutturduklarını dile getirdi.

Kemiğin kaynama sürecinin kişiden kişiye değişmekle birlikte yaklaşık 2 ay sürdüğüne değinen Kahraman, "Bu dönemde hasta sürekli sırtüstü yatmak zorunda. Yan dönüşlerde ve kalkışlarda çok dikkat etmesi lazım ama minimal invaziv kesi ile yaptığımız ameliyatlarda kemiği kesmiyoruz. Sadece dokuların arasından giriyoruz, bu nedenle hasta ameliyattan sonraki günlerde her türlü hareketi yapabilir. Araç kullanabilir, oturabilir, kalkabilir, hiçbir sınırlaması yok." diye konuştu.

Klasik kesiyle ameliyatlarda taburcu edilme süresinin 1 haftayı bulduğunu bildiren Kahraman, minimal kesilerde ise bu sürenin 3-4 gün olduğunu anlattı.

Bursa Şehir Hastanesinde ilkini geçen hafta yaptıkları minimal kesili ameliyatların salgın sürecinde de artıları olduğuna işaret eden Kahraman, "Bu ameliyatta hastanın hastanede yatış süresi çok kısa. Bundan dolayı hem yatak doluluk oranı daha az oluyor hem de hasta erken dönemde normal hayatına dönebiliyor." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Kahraman, minimal kesili ameliyatların tüm hastalara uygulanamayacağını da sözlerine ekledi.

- "Halı sahada top oynayacak kadar iyi hissediyorum"

Minimal invaziv kalp ameliyatı olan 57 yaşındaki Ramazan Öz ise son birkaç aydır sabahları yorgun kalktığını, hızlı hareket ettiğinde de göğsünde daralma hissettiğini belirtti.

Bursa Şehir Hastanesine başvurup muayene olduğunu ve baypasa karar verildiğini aktaran Öz, şunları kaydetti:

"Ameliyatım çok başarılı geçti. Kendimi çok iyi hissediyorum. Halı sahada top oynayacak kadar, moral olarak da beden olarak da iyi hissediyorum. Ağrı falan çekmedim. Bir gün sıkıntılı süreç oldu, onun haricinde çok memnunum. Hastane hizmetinden, doktorlarımızdan, bütün ekipten çok memnunum. Biraz korkuyordum, başkalarına yük olacağız diye düşünüyordum ama öyle bir sıkıntım hiç olmadı. Ertesi gün hayatıma dönmüş gibi hareketlerime devam ettim."

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