Sağlık çalışanını su şişesiyle yaraladı! 0:00 / 0:00

DHA

Samsun'da Edanur Ç. (17),annesiyle birlikte geldiği hastanede, tartıştığı sağlık çalışanı Nurhan Y.'yi su şişesiyle başına vurup darp etti.

ÇOCUK ŞUBE GENÇ KIZI GÖZALTINA ALDI

DHA'da yer alan habere göre kaşı açılan Nurhan Y. tedaviye alınırken, Edanur Ç. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

BİLİNMEYEN NEDENLE TARTIŞTILAR

Olay, saat 11.30 sıralarında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde meydana geldi.

Annesi Filiz Ç. ile birlikte hastaneye giden Edanur Ç. ile sağlık çalışanı Nurhan Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Edanur Ç., Nurhan Y.´nin başına su şişeyle vurup, darp etti. Hastane polisi Edanur Ç.'yi gözaltına aldı. Kaşı açılan Nurhan Y. ise aynı hastanede tedaviye alındı. Edanur Ç., ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü´ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.