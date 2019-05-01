Türkiye bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor. 1 Mayıs gününde hastane ve sağlık ocaklarında hizmetlerden yararlanacak vatandaşlar Hastaneler açık mı? Sağlık Ocakları bugün açık mı, kapalı mı? sorularının cevabını arıyor. İşte haberin detayları...

1 MAYIS’TA HASTANELER AÇIK MI?

1 Mayıs’ın 2019 yılında çarşamba gününe denk gelmesi nedeniyle bugün hastaneler kapalı olacak. Ancak kritik durumdaki hastalar için acil servisler açık olacak ve hizmet buradan sağlanacak. Diğer hastaneler içinse Perşembe günü tüm bölümler yeniden hizmet vermeye devam edecek.

SAĞLIK OCAKLARI BUGÜN AÇIK MI, KAPALI MI?

Yönetmeliğe göre sağlık ocakları resmi tatil günlerinde en az iki personelle 09.00 / 12.00 saatleri arasında nöbet tutacak.

Resmi tatil ve Cumartesi - Pazar günleri tutulacak nöbet hizmetlerinin süresi günlük 3 saat olup 9.00 / 12.00 saatleri arasında tutulacaktır. İl Sağlık Müdürlükleri bölgenin şartlarına göre bu 3 saatlik nöbet süresini süreklilik esasına uygun olarak ve nöbetin disiplin ve anlamını bozmayacak şekilde ve bölge halkına duyumunu yaparak başka saatler arsında da düzenleyebilir.