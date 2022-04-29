2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak olan Ramazan Bayramı'nda ülke genelinde bir çok kişi sağlık ocağı ve hastanelerin açık olmadığını merak ediyor. Arefe gününün ardından başlayacak olan mübarek Ramazan Bayramı birçok kamu kurum ve kuruluşu kapalı olurken, hastaneler ve sağlık ocakları hizmet veriyor mu gibi sorular araştırılır oldu. Peki Hastaneler, sağlık ocakları bayramda açık mı? 2022 Ramazan Bayramı'nda sağlık ocakları ve hastaneler çalışıyor mu? İşte yanıtı...



RAMAZAN BAYRAMI'NDA SAĞLIK OCAĞI ve HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

Hastaneler de diğer kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda çalışmayacak. Ancak acil bölümü hasta kabulüne devam edecek. Poliklinikler kapalı olacak.

Bayram haftasında kapalı olan sağlık ocaklarında aşı randevusu alanlar randevularını bayram sonrasına erteleyebilecek. İsteyenler için de aşı randevuları hastanelere yönlendirilecek. Böylece isteyen hastanede aşısını yaptırmış olacak.

13,14 ve 15 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Sağlık ocaklarının Ramazan bayramında açık olmayacağı öğrenildi.

Ramazan Bayramı süresince yani 13,14 ve 15 Mayıs'ta Aile Sağlığı Merkezleri kapalı olacak.