Sivas'ta şizofreni hastası olduğu iddia edilen ve tedavisi için kendisini hastaneye götürmek isteyen 112 Acil Sağlık ekiplerine direnen kişi, polis memurunu darp etti

Alınan bilgiye göre, şizofreni hastası olduğu ileri sürülen F.K'nin (28) hastaneye götürülmesi için ailesinin yardım istediği 112 Acil Sağlık ekipleri, polislerle birlikte Çiçekli Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerindeki ikamete gitti.

Sağlık ekiplerine direnen F.K, ambulansa bindirildiği sırada polis memuru M.B'yi yumrukla yüzünden yaraladı. M.B, olay yerine çağrılan başka bir ambulansla Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

F.K. de Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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