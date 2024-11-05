Ankara nın G&ouml;lbaşı il&ccedil;esindeki Şehit Ahmet &Ouml;zsoy Devlet Hastanesi nde sağlık personeli ile tartıştıktan sonra araya giren polis ve &ouml;zel g&uuml;venlik g&ouml;revlilerine saldıran 9 hasta yakını, g&ouml;zaltına alındı. resim#1190820# ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Yaralının yakınları ile sağlık personeli arasında tartışma &ccedil;ıkınca araya hastane polisi ile &ouml;zel g&uuml;venlik g&ouml;revlileri girdi. Hasta yakınlarının hastane polisi ve g&uuml;venlik g&ouml;revlilerine saldırmaları sonrası G&ouml;lbaşı İl&ccedil;e Emniyet M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; ekipleri, olaya m&uuml;dahale etti. Olayla ilgili 9 ş&uuml;pheli, g&ouml;zaltına alındı. Ş&uuml;pheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.