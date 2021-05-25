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Hastanın kalp zarından alınan parça ile nefes borusuna yama yapıldı

Dünyada ender görülen otoimmün bir hastalık olan "Relapsing Polikondritis" teşhisi konulan Asiye Ateş'in nefes borusu, kalp zarından alınan parçayla yama yapılarak genişletildi ve nefes alması sağlandı

Hastanın kalp zarından alınan parça ile nefes borusuna yama yapıldı
Hastanın kalp zarından alınan parça ile nefes borusuna yama yapıldı
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AA

Göğüs cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Cemal Asım Kutlu, düzenlenen basın toplantısında, Relapsing Polikondritis hastalığının, kulak, burun, göz, hava yolları, kalp ve iskelet sistemi gibi yapıları etkilemesi nedeniyle çeşitli komplikasyonlara neden olduğunu anlattı.

HER YIL 10 MİLYONDA 7 KİŞİDE GÖRÜLÜYOR

Nefes hava yolunda bol miktarda kıkırdak olduğu için hastalığın bir bölümünde solunum sistemine yönelik bazı şikayetler ortaya çıktığına değinen Kutlu, "Hastalık dünyada yılda her 10 milyonda 7 kişide görülüyor. Türkiye'de her yıl 50-60 kişiye bu hastalığın tanısını koyuyoruz. Hastalar bu şikayetler ortaya çıktıktan sonra 5 yıl içerisinde yüzde 70 oranında kaybediliyor" dedi.

Kutlu, solunum sistemi açısından sorunun çözülmesinin hem hayat kalitesi hem de hayat süresine ciddi katkısı olduğuna dikkati çekerek, kalbi ve gırtlağı etkileyen hastalığın, hayatı idame ettiren sistemlerle ilgili problem başladığında kötü huylu bir hastalık gibi olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Cemal Asım Kutlu, hastalığın belirtilerine ve tedavisine ilişkin şu bilgileri verdi: "Buradaki özellik şu, gırtlağımız, nefes borumuz ve hava yollarımız kıkırdaktan oluşmakla ve birlikte hava yolları akciğer dokusuna yaklaştıkça kıkırdak miktarı azalıyor. Dolayısıyla biz, hastalığın en çok etkilediği büyük hava yollarında genişlemeyi sağlayabildiğimiz için Asiye Hanım'ın şikayetleri büyük ölçüde azaldı. Sonuç olarak hava yolu, nefes borusu ve her iki bronşun, kalp zarı kullanılarak tekrar şekil verilmesi anlamına gelen bir cerrahi müdahale gerçekleştirildi. Türkiye'de ve dünyada ilk kez bir hastaya kendi kalp zarından alınan parça ile nefes borusuna yama yapıldı. Bu şekilde hastanın nefes borusu genişletilerek nefes alması sağlandı. Kalp zarı bütün kalbi çevreleyen koruyucu bir zar. Bu zardan bir parça alındığında bu kalbin herhangi bir dokusuna direkt müdahale sayılmaz, kalbin işlemlerini bu anlamda bozmuyor."

SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Ameliyat olduktan sonra sağlığına kavuşan 60 yaşındaki Asiye Ateş de 40'lı yaşlarda kendisine Relapsing Polikondritis tanısı konulduğunu ve doktorların kendisine hayati tehlikesi olduğunu söylediğini aktardı.

Doktoru sayesinde hayata döndüğünü dile getiren Ateş, "Ameliyattan sonra ise sesim açıldı, sağlığıma kavuştum. Bugün gülüyorsam yaşıyorsam Asım Hocamın sayesinde. Allah razı olsun" dedi.

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