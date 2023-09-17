Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.197,31 %0,46
        DOLAR 26,9423 %0,37
        EURO 28,9355 %0,05
        ALTIN 1.655,57 %0,17
        FAİZ 24,24 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 19,84 %-0,53
        BITCOIN 26.147,00 %0,28
        GBP/TRY 33,5906 %-0,13
        EUR/USD 1,0733 %-0,20
        BRENT 92,56 %0,54
        ÇEYREK ALTIN 2.706,86 %0,17
        Haberler Ekonomi Borsa Hat-San Gemi halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Hat-San ne zaman işlem görecek ve kaç lot verdi? - Borsa Haberleri

        Hat-San halka arz sonuçları açıklandı mı? Hat-San halka arz ne zaman borsada işlem görecek?

        Hat-San halka arz sonuçları SPK tarafından açıklanacak. 14-15 Eylül 2023 tarihleri arasında talep toplama işlemi gerçekleştirilen Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sonuçları açıklandıktan sonra Borsa'da işlem görmeye başlayacak. Bu kapsamda yatırımcılar "Hat-San ne zaman işlem görecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Hat-San halka arz sonuçları ve BİST işlem tarihleri ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2023 - 17:00 Güncelleme: 17.09.2023 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandıktan belirtilen tarihler arasında taleplerini oluşturan yatırımcılar, Hat-San Gemi halka arz sonuçlarını sorgulamaya başladı. Yatırımcılar Hat-San'ın borsada ne zaman işlem göreceğini araştırmaya başladı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar haberimizin devamında...

        2

        HAT-SAN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

        3

        HAT-SAN HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Hat-San Gemi halka arz talep toplama işlemleri 14-15 Eylül 2023 tarihlerinde alındı.

        Hat-San Gemi'nin halka arz sonuçlarının SPK tarafından açıklanmasının ardındanYıldız Pazar'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

        4

        HAT-SAN GEMİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

        1 TL nominal değerli paylar 22,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak ve satılan paylar eşit dağıtılacak.

        5

        HAT-SAN GEMİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİYOR?

        Halka arz sonrası Hat-San Gemi’nin açıklık oranının %20 olması beklenirken halka arz büyüklüğü yaklaşık 1 milyar TL olacak. Böylece Hat-San Gemi halka arzında toplamda 44.300.000 TL nominal değerli pay satışı gerçekleşecek. Buna göre; toplamda 44,3 milyon adet lot dağıtılacak.

        6

        İşte olası lot dağıtımları

        ✓ 2.600.000 Katılıma 12 Lot(₺271)

        ✓ 3.000.000 Katılıma 11 Lot(₺249)

        ✓ 3.400.000 Katılıma 10 Lot(₺226)

        ✓ 3.800.000 Katılıma 9 Lot(₺203)

        Bireysel Yatırımcıya %70 Pay Ayrılmıştır.

        Bireysel Toplam Lot 31.010.000

        7
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bir evde başladı 10 eve sıçradı
        Bir evde başladı 10 eve sıçradı
        Afetin boyutu havadan görüntülendi!
        Afetin boyutu havadan görüntülendi!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        "Malumun ilamı oldu"
        "Malumun ilamı oldu"
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Nurgül, katiliyle 1 ay önce tanışmış!
        Nurgül, katiliyle 1 ay önce tanışmış!
        Beşiktaş'ta tüzük tadil kongresi tamamlandı
        Beşiktaş'ta tüzük tadil kongresi tamamlandı
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!