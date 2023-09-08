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        Haberler Ekonomi Borsa Hat-San halka arz oluyor! Hat-San Gemi halka arz tarihi belli oldu mu, kaç lot veriyor ve fiyatı ne kadar? - Borsa Haberleri

        Hat-San halka arz oluyor! Hat-San Gemi halka arz tarihi belli oldu mu, kaç lot veriyor?

        Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. 'HATSN' hisse adıyla halka arz edecek olan şirket Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar"da işlem görecek. Açıklamanın ardından "Hat-San halka arz tarihleri ne zaman, kaç lot veriyor?" soruları gündeme geldi. İşte, Hat-San Gemi halka arz ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 13:44 Güncelleme: 08.09.2023 - 13:44
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        Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz talep toplama tarihleri araştırılıyor. İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleştirilecek olan Hat-San halka arz 22,60 TL'den işlem görecek. Peki, Hat-San halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar ve kaç lot verir? İşte, konuya ilişkin detaylar...

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        HAT-SAN GEMİ HALKA ARZ OLUYOR!

        Hat-San Gemi, halka arz yoluyla 188.037.093 TL olan mevcut sermayesini 33.462.907 TL artırarak 221.500.000 TL’ye çıkaracak.

        Şirket, halka arz aşamasında ayrıca mevcut ortaklardan Pekar Grup İnşaat AŞ’nin sahip olduğu 10.837.093 TL nominal değerli, B grubu hamiline yazılı payların satışını da gerçekleştirilecek.

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        HAT-SAN GEMİ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Hat-San Gemi halka arz talep toplama tarihleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimiz güncellenecektir.

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        HAT-SAN GEMİ HALKA ARZ FİYATI

        1 TL nominal değerli paylar 22,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak ve satılan paylar eşit dağıtılacak.

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        HAT-SAN GEMİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİYOR?

        Halka arz sonrası Hat-San Gemi’nin açıklık oranının %20 olması beklenirken halka arz büyüklüğü yaklaşık 1 milyar TL olacak. Böylece Hat-San Gemi halka arzında toplamda 44.300.000 TL nominal değerli pay satışı gerçekleşecek. Buna göre; toplamda 44,3 milyon adet lot dağıtılacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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