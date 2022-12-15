Kocaeli'de, hatalı dönüş yaptığı iddia edilen hafif ticari araca tankerin çarptığı kazada 2 kadın öldü, 1 kadın yaralandı.
Karamürsel ilçesi D-130 kara yolunda Yalova yönüne giden A.A. (42) idaresindeki tanker, Ereğli mevkisindeki ışıklı kavşakta karşı istikametten gelerek hatalı dönüş yaptığı iddia edilen sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen hafif ticari araca çarptı.
2 KADIN HAYATINI KAYBETTİ, BİRİ AĞIR YARALI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, hafif ticari aracın kadın sürücüsü ile bir kadın yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan bir kadın ise ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
TIR SÜRÜCÜSÜ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Tanker sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bir süre trafiğe kapanan yolun Yalova istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, Yalova yönüne giden TIR'ın, karşı yönden gelerek ışıklı kavşakta dönüş yapan hafif ticari araca çarpması yer alıyor.
YORUMLAR