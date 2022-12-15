2 KADIN HAYATINI KAYBETTİ, BİRİ AĞIR YARALI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, hafif ticari aracın kadın sürücüsü ile bir kadın yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan bir kadın ise ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.