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Haberler Gündem Trafik Kocaeli'de hatalı dönüş faciayla sonuçlandı: 2 ölü, 1 yaralı - Güncel haberler
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Kocaeli'de hatalı dönüş faciayla sonuçlandı! Tankerin çarptığı araçtaki 2 kadın öldü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde tankerin ışıklı kavşakta hatalı dönüş yaptığı iddia edilen hafif ticari araca çarpması sonucu sürücü kadın sürücü ile yanındaki bir kadın 2 hayatını kaybetti, 1 kadın ağır yaralandı. Feci kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Kocaeli'de hatalı dönüş faciayla sonuçlandı: 2 ölü, 1 yaralı - Güncel haberler
AA

Kocaeli'de, hatalı dönüş yaptığı iddia edilen hafif ticari araca tankerin çarptığı kazada 2 kadın öldü, 1 kadın yaralandı.

Karamürsel ilçesi D-130 kara yolunda Yalova yönüne giden A.A. (42) idaresindeki tanker, Ereğli mevkisindeki ışıklı kavşakta karşı istikametten gelerek hatalı dönüş yaptığı iddia edilen sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen hafif ticari araca çarptı.

2 KADIN HAYATINI KAYBETTİ, BİRİ AĞIR YARALI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, hafif ticari aracın kadın sürücüsü ile bir kadın yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan bir kadın ise ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TIR SÜRÜCÜSÜ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Tanker sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bir süre trafiğe kapanan yolun Yalova istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, Yalova yönüne giden TIR'ın, karşı yönden gelerek ışıklı kavşakta dönüş yapan hafif ticari araca çarpması yer alıyor.

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