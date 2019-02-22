Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölümden döndü. O anlar ise güvelik kamerasına yansıdı.

Kaza Sinanbey Mahallesi Muratbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, cadde üzerinde kaldırıma park etti. Kadın sürücü, ardından araçtan inmek için kontrolsüz bir şekilde kapıyı açtı. Bu sırada aynı istikametten gelen bisiklet sürücüsü Selçuk Y. açık olan kapıya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen bisiklet sürücüne arkasında gelen bir başka otomobil çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada ölümden dönen bisiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.