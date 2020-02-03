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Kaza sabaha karşı Konya’nın Ereğli ilçesi yeni Değirmendere caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki arazide bulunan aydınlatma direklerine çarptı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, gelen ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsimleri alınamayan ve alkollü oldukları öğrenilen iki yaralıya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

Yaralılar daha sonra ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İki yaralı acil servisten kaçarak ortadan kayboldu. Polisin kaza yapan araç içinde yaptığı incelemede çok sayıda boş alkol şişesi bulduğu öğrenildi.

Polis kaçan 2 yaralıyı yaklaşık 1 saat sonra Ereğli merkez caddesinde yürükken yakalayarak tekrar hastaneye getirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.