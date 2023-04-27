Dizi ve film platformları ne kadar zamlandı?

İstanbul'da hatalı 'U' dönüşü yapan bir araç iki motosiklete kaza yaptırdı!

Sesli Dinle 0:00 / 0:00

DHA

Sancaktepe'de yasak olduğu halde 'U' dönüşü yapan bir otomobil kazaya neden oldu. Şeridinde ilerleyen bir motosiklet hatalı dönüş yapan otomobile çarptı. Kaza sırasında duramayan başka bir motosiklet ise, yere düşen motosikletliye çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA'nın haberine göre kaza, 14 Nisan Cuma günü akşam saatlerinde Sancaktepe Akpınar Mahallesi Kanuni Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede ilerleyen motosikletli, sürücüsünün yasak olduğu halde 'U' dönüşü yaptığı otomobile çarptı. Motosikletli yere düşerken aynı yönde ilerleyen başka bir motosikletli ise, duramadı ve yerdeki motosikletliye çarptı.