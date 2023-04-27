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Haberler Gündem Güncel İstanbul'da hatalı 'U' dönüşü yapan bir araç iki motosiklete kaza yaptırdı!
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İstanbul'da hatalı 'U' dönüşü iki motosiklete kaza yaptırdı!

İstanbul Sancaktepe'de hatalı 'U' dönüşü yapan bir otomobil faciaya yol açtı. Kazada bir motosiklet araca çarparken, bir başka motosiklet de yere düşen motosikletliye çarptı

İstanbul'da hatalı 'U' dönüşü yapan bir araç iki motosiklete kaza yaptırdı!
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DHA

Sancaktepe'de yasak olduğu halde 'U' dönüşü yapan bir otomobil kazaya neden oldu. Şeridinde ilerleyen bir motosiklet hatalı dönüş yapan otomobile çarptı. Kaza sırasında duramayan başka bir motosiklet ise, yere düşen motosikletliye çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA'nın haberine göre kaza, 14 Nisan Cuma günü akşam saatlerinde Sancaktepe Akpınar Mahallesi Kanuni Caddesi üzerinde meydana geldi.

Caddede ilerleyen motosikletli, sürücüsünün yasak olduğu halde 'U' dönüşü yaptığı otomobile çarptı. Motosikletli yere düşerken aynı yönde ilerleyen başka bir motosikletli ise, duramadı ve yerdeki motosikletliye çarptı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı iki motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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